Opernball (fast) ohne Stars und Regierung

Erster Walzer ohne Lugner ++ Die Gäste-Liste.

Alles Walzer in der Staatsoper – heute steigt das Ball-Event des Jahres, der 67. Wiener Opernball. Das musikalische Motto ist anlässlich des Jubiläumsjahres von Johann Strauss klar. Ob es auch am Promi-Parkett viel zu sehen gibt, bleibt spannend – denn heuer tanzen weit weniger Stars und Sternchen an. Auch die Regierungslogen bleiben (fast) leer.

Logen-Kaiser. Nach dem Ableben von Richard Lugner wird heuer kein großer Name in dessen Loge an der Seite von Tochter Jacqueline Platz nehmen – im Vorjahr tanzte ja Priscilla Presley an, heuer kommt US-Künstler Alec Monopoly (wer?). Wenigstens sorgt Swarovski für etwas Star-Power: In der Kristall-Loge nehmen Heidis schöne Model-Tochter Leni, Victoria’s-Secret-Engel Candice Swanepoel und Gossip-Girl-Beau Ed Westwick Platz. Konkurrenz gibt’s nur von Verleger Adi Weiss: Er holt u. a. Pocher-Ex Amira Aly, DSDS-Juror Bruce Darnell, die Models Nadine Mirada und Franziska Knuppe sowie Vorstadtweib Nina Proll.

Last-Minute-Gerücht: Hélène Mercier-Arnault, Ehefrau vom einst reichsten Mann der Welt Bernard Arnault (233 Mrd.!), nimmt in einer geheimen Dior-Loge Platz.

Außer Schallenberg & Kogler keine Minister

Politik. Auch die Politiker sind heuer dünner gesät, da die Regierung sich gerade erst formiert. Fix am Ball Präsident Alexander Van der Bellen und Interims-Kanzler Alexander Schallenberg – Finanzminister Gunter Mayr und auch Wirtschaftsminister Martin Kocher sagten gestern noch ab. Sein Debüt gibt Grünen-Chef Werner Kogler (nach dem Rückritt von Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer).

Dafür sind zwei Ex-Kanzler am Ball: Sebastian Kurz in einer Loge im zweiten Rang, Werner Faymann – dessen Tochter Flora debütiert – hat heuer auch eine Loge. NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fiebert mit ihrer Debütanten-Tochter Larissa mit. Fix am Ball: Wien-Chef Michael Ludwig.

Als Gastgeber begrüßen Opern-Direktor Bogdan Roscic und sein Ball-Komitee Künstler wie Society: Dancing Stars wie Simone Lugner und Corinna Kamper schwingen neben Schauspielerin Maria Happel, Geigerin Lidia Baich und Model Larissa Marolt das Tanzbein. Oft bis 5 Uhr Früh – dann ist Sperrstunde!