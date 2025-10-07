ORF-Star Mirjam Weichselbraun zeigt Hammer-Muskeln und Killer-Workout

Die beliebte ORF-Moderatorin setzt auf Perfektion in allen Bereichen. Auch beim Training zeigt sie, dass sie ganz vorne dabei ist.
ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun heizt ihren Fans derzeit ordentlich ein – nicht nur mit ihrem charmanten TV-Auftritt, sondern vor allem mit ihrem harten Training, das sie in ihrer Instagram-Story präsentierte. In einem Clip ist die 44-Jährige im Fitnessstudio zu sehen: Pushups mit Gewichten, stramme Pullups und Übungen mit der Langhantel – und vor allem: definierte Muskeln, die im Netz schnell zum Gesprächsthema wurden.
Im Video führt Mirjam konsequent ihre Intensivübungen durch, zeigt kaum Pausen, stattdessen jede Menge Power, Schweiß und Disziplin. Ihre Körperkontrolle und Kraft stachen sofort ins Auge – besonders weil sie diese Stärke ganz bewusst zur Schau stellt.
Weichselbraun zeigt ihre kräftige Schultermuskulatur.
Neue Show und Botschafterin
Vor Kurzem wurde bekannt, dass Weichselbraun als neue Markenbotschafterin für das NIVEA Cellular Epigenetics Serum verpflichtet wurde – eine Verbindung von Schönheit, Pflege und Körperbewusstsein. Das jugendliche Aussehen scheint Weichselbraun zudem durch viel Disziplin und gesunde Ernährung zu erhalten.
Was die TV-Zukunft angeht: Auch da wird Mirjam 2026 eine Rolle spielen. 2026 ist sie als Gastgeberin der neuen Show „Universum – Die Show“ vorgesehen. In diesem Format sollen Promis und Kandidaten gemeinsam quizzen – inspiriert von Natur- und Dokumentarfilmen.