Mirjam Weichselbraun
ORF-Star Mirjam Weichselbraun legt Beichte hin: "Jetzt wisst ihr es auch!"

15.09.25, 14:35
TV-Star Mirjam Weichselbraun hat auf Instagram ungewöhnlich offen über ihre größten Schwächen gesprochen – und dabei eine Liste veröffentlicht, die gleichzeitig zum Schmunzeln und zum Kopfnicken einlädt. 

ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun hat ihre Fans auf Instagram mit einer ehrlichen und zugleich humorvollen Beichte überrascht. In einem neuen Posting teilt sie eine Liste mit Dingen, die sie „leider liebt“ – und die gleichzeitig ihre wohl „schlechtesten Eigenschaften“ sein könnten.

Auf dem Foto in ihrem neuesten Posting ist sie lachend und selbstironisch zu sehen, während über ihrem Kopf folgende Liste eingeblendet ist:

Leider Dinge, die ich liebe:

  • Nicht zurückzuschreiben
  • Übermäßig zu organisieren
  • Verschwinden, ohne Tschüss zu sagen
  • Zu viel zu erzählen und es danach zu bereuen
  • Oder überhaupt nicht zu reden
  • Über meine eigenen Witze zu lachen
  • Mein Handy zu verlieren
  • Mit meinem 5-Sitzer-Fahrrad zu fahren

 


 

Ihre besten Freunde wüssten all das bereits: "Jetzt wisst ihr es auch", schreibt sie dazu. Die Fans feiern die Moderatorin für ihre Ehrlichkeit und Selbstironie. Viele dürften sich in den „Geständnissen“ wiederfinden – schließlich kennt fast jeder die Mischung aus kleinen Schwächen, die man eigentlich nicht ablegen möchte. Einer schreibt: "Mirjam ist immer eine 10 von 10 - ob mit oder ohne IPhone." Ein anderer beschwert sich, dass er ebenfalls noch auf eine Nachricht der feschen Tirolerin warte. 

Mit ihrem Post zeigt Weichselbraun einmal mehr, dass Selbstreflexion nicht schwer und ernst sein muss, sondern auch mit Humor funktioniert.

