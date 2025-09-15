ORF-Lady Leona König arbeitet jetzt als Polizistin in ihrer Heimat

Die Moderatorin ist für die Arbeit nach Tschechien zurückgekehrt. Dort verwandelt sie sich wieder in eine heiße Polizistin.

Leona König ist eine der vielseitigsten Persönlichkeiten der österreichischen Kulturszene. Als ORF-Moderatorin, Kulturförderin und Gründerin der International Music Foundation for Highly Gifted Children hat sie sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Mit der von ihr initiierten Goldenen Note sowie ihrer TV-Sendung "Stars & Talente" bringt sie junge Klassiktalente mit Weltstars der Bühne zusammen – und stärkt so das musikalische Erbe Österreichs.

Doch die gebürtige Tschechin ist weit mehr als nur eine Moderatorin und Mentorin. Sie spricht vier Sprachen, wurde 2020 als Österreicherin des Jahres (Kategorie Kulturerbe) ausgezeichnet, erhielt 2022 den Women of the Year Award (Passion & Style) und 2023 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Schauspiel-Ambitionen

Neben ihrer Leidenschaft für Klassik hat Leona König auch die Schauspielerei für sich entdeckt. Sie war bereits in der internationalen ORF/BBC-Serie "Vienna Blood" zu sehen und übernahm eine Rolle in der Mystery-Produktion "The Hunter." Diese Erfahrungen vor der Kamera haben ihre Begeisterung für die Schauspielkunst geweckt.

Jetzt dreht sie wieder in ihrer Heimat Tschechien. Die Rede ist von einer Rolle in der Krimiserie Dozent, die unter der Regie von Jiří Strach, einem der bekanntesten tschechischen Regisseure, entsteht. „Mit Star-Regisseur Jiri Strach zu drehen, war wieder einmal unglaublich angenehm. Ich bin bereits das zweite Mal in der Serie dabei – und es wird wegen des großen Erfolges noch einen vierten Teil geben“, sagt sie gegenüber oe24. Sie werde wieder die Pressesprecherin der Polizei verkörpern.

Leona König macht als Polizistin eine gute Figur. © Instagram

Ein wahres Multitalent

Bildhübsch, intelligent und charismatisch – Leona König vereint Talent, Leidenschaft und Disziplin. Ob im Studio, auf der Bühne oder nun auch vor der Kamera: Sie zeigt, dass sie ein wahres Multitalent ist. Ihr Weg beweist, dass man Brücken schlagen kann – zwischen klassischer Musik, Fernsehen und Schauspielkunst.

In der nächsten Folge ihrer Sendung "Die Goldene Note" am 23. November werden übrigens Thomas Hampson, ESC-Sieger JJ und Serena Seans zu Gast sein.