Silvia Schneider und Leona König
© Andreas Tischler

Ausgeschnitten

ORF-Ladys gaben bei Programm-Party tiefe Einblicke

12.09.25, 10:01
Silvia Schneider und Leona König zeigten einmal mehr, wie sexy das österreichische Fernsehen sein kann. Die beiden Moderatorinnen bleiben dabei aber auch immer stilvoll. 

Der Küniglberg wurde wieder zur Society-Bühne: Am Donnerstagabend lud der ORF zur großen Präsentation des neuen Fernsehjahres – und die heimische Prominenz folgte zahlreich. Medienmacher, Schauspieler und TV-Stars stießen gemeinsam auf die kommende Saison an.

Mehr lesen: 

Neben spannenden Programm-Highlights wie der neuen ORF-Romanze „Herzklang“ mit Melissa Naschenweng oder dem Reiseformat „2 in Tirol – Heimat neu entdecken“ mit Victoria Swarovski und Oliver Polzer, sorgte auch ein vertrautes Gesicht für Schlagzeilen: Barbara Karlich feiert ihr großes Comeback mit einer neuen Show. 

Wow-Auftritte 

Doch nicht nur die TV-Inhalte, auch die Gäste selbst zogen alle Blicke auf sich. Auf der Gästeliste standen Persönlichkeiten wie TV-Ärztin Christine Reiler, Ex-ORF-Generalintendant Alexander Wrabetz, Verleger Christian Mucha, Claudia Stöckl und Teresa Vogl.

ORF-Programm-Präsentation

Leona König und Alexander Wrabetz

© Andreas Tischler

Für die größten Hingucker des Abends sorgten allerdings Silvia Schneider und Leona König. Schneider erschien in einem eleganten weißen Cape-Ensemble mit tiefem Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte. Leona König setzte auf ein himmelblaues Satinkleid mit betonter Taille und verführerischem Dekolleté. Beide zeigten sich stilsicher – und wurden prompt zu den modischen Highlights des Abends.

