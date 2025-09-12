ORF-Ladys gaben bei Programm-Party tiefe Einblicke

Silvia Schneider und Leona König zeigten einmal mehr, wie sexy das österreichische Fernsehen sein kann. Die beiden Moderatorinnen bleiben dabei aber auch immer stilvoll.

Der Küniglberg wurde wieder zur Society-Bühne: Am Donnerstagabend lud der ORF zur großen Präsentation des neuen Fernsehjahres – und die heimische Prominenz folgte zahlreich. Medienmacher, Schauspieler und TV-Stars stießen gemeinsam auf die kommende Saison an.

Mehr lesen:

Neben spannenden Programm-Highlights wie der neuen ORF-Romanze „Herzklang“ mit Melissa Naschenweng oder dem Reiseformat „2 in Tirol – Heimat neu entdecken“ mit Victoria Swarovski und Oliver Polzer, sorgte auch ein vertrautes Gesicht für Schlagzeilen: Barbara Karlich feiert ihr großes Comeback mit einer neuen Show.

Wow-Auftritte

Doch nicht nur die TV-Inhalte, auch die Gäste selbst zogen alle Blicke auf sich. Auf der Gästeliste standen Persönlichkeiten wie TV-Ärztin Christine Reiler, Ex-ORF-Generalintendant Alexander Wrabetz, Verleger Christian Mucha, Claudia Stöckl und Teresa Vogl.

Leona König und Alexander Wrabetz © Andreas Tischler

Für die größten Hingucker des Abends sorgten allerdings Silvia Schneider und Leona König. Schneider erschien in einem eleganten weißen Cape-Ensemble mit tiefem Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte. Leona König setzte auf ein himmelblaues Satinkleid mit betonter Taille und verführerischem Dekolleté. Beide zeigten sich stilsicher – und wurden prompt zu den modischen Highlights des Abends.