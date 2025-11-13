Otto Retzer genießt Wellness-Auszeit mit Ayurveda, Pools & Basenfasten

Schauspieler und Regisseur Otto Retzer, der am 13. September seinen 80. Geburtstag feierte, gönnt sich gemeinsam mit seiner Frau Shirley eine Auszeit im renommierten Hotel Larimar in Stegersbach und tanken neue Energie bei exklusivem Wohlfühlambiente.

"Uns gefällt es sehr gut im Larimar. Wir fühlen uns bestens betreut und lieben das großzügige Wellnessangebot. Meine Frau genießt besonders das neue Ladies Spa. Ich selbst probiere diesmal die entschlackende Intervall-Basenfasten-Kur", schwärmt Otto Retzer von seiner Auszeit.

Otto und Shirley Retzer im Larimar. © Hotel Larimar, Bernhard Bergheim

Das Larimar-Team, allen voran die Gastgeber Daniela und Johann Haberl, freut sich über den erneuten Besuch: "Otto und Shirley Retzer zählen seit vielen Jahren zu unseren treuesten Gästen. Wir schätzen ihre Herzlichkeit und freuen uns, dass sie bei uns regelmäßig Ruhe und neue Energie finden."

Auf rund 7.000 m² genießen "die Retzers" die Thermen-, Wasser- und Saunawelt . Gesundheitsprogramme wie Basenfasten, Ayurveda oder F.X. Mayr, kombiniert mit exzellenter Kulinarik, hochwertigen Treatments und persönlicher Betreuung, machen den Aufenthalt zu einem ganzheitlichen Erlebnis für Körper, Geist und Seele.