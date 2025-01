Otto Schenk: Die berührende Trauerfeier im Stephansdom

Otto Schenk (†94): So läuft die Trauerfeier ab Die verstorbene Schauspiel-Legende Otto Schenk wird am 29. Jänner ab 13 Uhr im Stephansdom aufgebahrt. Ab 15 Uhr findet eine Trauerfeier mit Dompfarrer Toni Faber statt. Am nächsten Tag wird Schenk in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof beerdigt.