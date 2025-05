Paulus Mankers "Alma"-Darstellerin wegen Po-Biss vor Gericht

Die österreichische Schauspielerin Anna Werner Friedmann, bekannt aus der TV-Reihe „Die Toten vom Bodensee“, steht derzeit im Fokus eines juristischen Dramas. Am Dienstag musste sie sich vor dem Bezirksgericht Neunkirchen wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und sexuellen Belästigung verantworten

Der Hintergrund: Während einer Aufführung von Paulus Mankers Theaterstück „Alma“ im Südbahnhotel am Semmering soll Anna Werner Friedmann einem Kollegen in das Gesäß gebissen und ihm eine brennende Fackel an die Nase gehalten haben.

Friedmann, die die Rolle der Alma spielte, verteidigte sich vor Gericht mit der Aussage, dass der Biss Teil einer abgesprochenen Szene gewesen sei. „Es war ein Liebesbiss“, erklärte sie und betonte, dass die Szene mehrfach ohne Beanstandung aufgeführt wurde. Die Schauspielerin argumentierte, dass die Intensität des Bisses im Einklang mit der Leidenschaft ihrer Figur stand. Der betroffene Schauspielkollege Benjamin S. schilderte hingegen, dass er während der Szene Schmerzen verspürte und versuchte, sich von Friedmann zu lösen. Er gab an, dass sie ihm die Spielunterhose heruntergezogen und ihn erneut gebissen habe. Aufgrund seiner Angst bat er das Gericht, Friedmann während seiner Aussage aus dem Saal zu verweisen.

Friedmanns Anwalt, Manfred Ainedter, wies die Vorwürfe entschieden zurück und bezeichnete die Anzeige, die erst ein Jahr nach dem Vorfall erstattet wurde, als fragwürdig. Er betonte, dass Friedmann selbst während der Produktion verletzt wurde, jedoch nie Anzeige erstattete. Zudem vermutet die Schauspielerin, dass Regisseur Paulus Manker hinter den Anschuldigungen steckt, um ihre Karriere zu schädigen.

Der Prozess wird am 9. Juli fortgesetzt. Friedmann droht im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr.