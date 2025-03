Prominente Shopper stürmten SCS bei Nacht

Adi Weiss und Michael Lameraner luden zum nächtlichen Einkaufs-Vergnügen

Dieser Tage trafen sich zahlreiche prominente Shopper in der SCS. Dort nämlich fand die exklusive Westfield Club Shopping Night in Vösendorf statt. Bei coolen Drinks, tollen Beats & ausgelassener Stimmung konnten die VIP´s die neuesten Frühlings-Trends nach den regulären Ladenöffnungszeiten entdecken & shoppen. "Es freut mich sehr, dass so viele, tolle Persönlichkeiten unserer Einladung gefolgt sind und uns hier in der Westfield Shopping City Süd besucht haben“, schwärmt General Manager Westfield Shopping City Süd Zsolt Juhasz.

Clemens Trischler mit Gerda Rogers © Tischler ×

Max Ortner und Patricia Kaiser © Tischler ×

Mit dabei an diesem außergewöhnlichen Abend waren unter anderem "Sturm der Liebe"-Star Daniela Kiefer, Astro-Lady Gerda Rogers, Sänger Lucas Fendrich, Bäcker-Gattin Joanna Mann, Schlagerstar Natalie Holzner sowie die schwangere Ex-Boxerin Nicole Wesner.

Barbara Meier und Gitta Saxx © Tischler ×

Lucas Fendrich und Nicole Wesner © Tischler ×

Durch den band führte Schauspielerin und Topmodel Barbara Meier, für die richtige Stimmung mit coolen Beats sorgte Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx.