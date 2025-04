Promis strömten zur "persönlichen Begegnung" mit Egon Schiele

Mittwochabend luden die preisgekrönte österreichische Filmemacherin Gerda Leopold und Leopold Museum Direktor Hans-Peter Wipplinger zu einer Weltpremiere. Nach fünfjähriger Produktionszeit wurde erstmals eine interaktive Virtual Reality-Experience zu Egon Schiele eröffnet

Für 35 Minuten tauchen die TeilnehmerInnen in das Wien der Jahrhundertwende ein und erleben Egon Schieles Welt voller künstlerischer Visionen, kreativer Höhenflüge und gesellschaftlicher Widerstände. Die Erfahrung beginnt in einer kalten Oktobernacht des Jahres 1918, als Wien von Krankheit und Hunger gezeichnet ist.

In einem fiebrigen Delirium erschafft Schiele in seinem Atelier ein Porträt der BesucherInnen – ein Gespräch mit dem Künstler entfaltet sich, das die Wahrnehmung seiner Kunst und seines Lebens verändert. Rückblenden entführen die TeilnehmerInnen in das kulturelle Zentrum von „Wien 1900“ und lassen sie Schlüsselmomente seines Lebens hautnah miterleben.

Was diese Experience besonders macht: Die BesucherInnen selbst beeinflussen den Verlauf der Erzählung. Schiele stellt Fragen, die Antworten formen das Erlebnis. So entsteht eine tief persönliche, immersive Begegnung mit einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts.

Der Einladung zur Weltpremiere der Virtual Reality Experience folgten zahlreiche prominente Gäste, darunter Mercedes Echerer, Konstanze Breitebner, Jakob Seeböck, Corinna Kamper, FJ Baur, Elisabeth Himmer-Hirnigl, Zoryana Kushpler, Gery Keszler, Christoph Thun-Hohenstein, Claudia Stöckl sowie der Cast der Virtual Experience, allen voran der Hauptdarsteller Lukas Watzl sowie Karim Rahoma, Manuel Mairhofer, Luise Aschenbrenner uvm.