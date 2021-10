Die "golden Moments" der österreichischen Sport-Geschichte. Heute Abend wurden Die "Nikis" bei der 25. Sporthilfe-Gala verliehen.

Hochkarätiges Star Aufgebot im großen Saal des Konzerthauses, am "Golden Carpet." Die 25. Lotterien Sporthilfe Gala wurde glamourös eröffnet. Das Moderations-Dream Team Mirjam Weichselbraun und Rainer Pariasek führten elegant durch den Abend: Weichselbraun sah blendend aus in ihrem Fliederfarbenen, bodenlangen Glitzer Kleid und Pariasek strahlte in seinem klassischen Anzug mit Fliege, ala James Bond.

Hoher Besuch am Golden Carpet

3-fach Sportler des Jahres und Ski-Legende Franz Klammer traf mit Schauspieler Julia Wallner ein: Er wird die Legende Franz Klammer in dem neuen Biopic-Film "Chasing the Line" verkörpern. Klammer erzählte Rainer Pariasek: "Es ist ein Spielfim, nicht alles ist für bare Münze zu nehmen. Es beruht zwar auf Tatsachen, aber es gab einen Spielraum." Ab 28. Oktober ist österreichische Kinostart.

© GEPA pictures/Walter Luga Franz Klammer ×

Paralympics-Sensation Walter Ablinger sprach inspirierende Worte: "Dies ist der Höhepunkt meines zweiten Lebensabschnittes. Ich hatte das Glück zwei sehr konträre Leben zu führen. Man muss sich auf seine Stärken konzentrieren, nicht auf seine Schwächen."

© GEPA/Edgar Eisner ×

Vize Kanzler Werner Kogler, Susanna Riess-Passer und Claudia Tanner traten gemeinsam am "Golden Carpet" auf. Unter den Promis waren Sport-Stars wie: Thomas Frühwirt, Anna Kiesenhofer, Jakob Schubert, Katharina Liensberger, Carina Edlinger, Janina Falk, Lisa Hauser, Vincent Kriechmayer und Hermann Maier. Auch Thomas Morgenstern war unter den geladenen Gästen.

© GEPA/Edgar Eisner ×

© GEPA/Edgar Eisner ×

Erfolgreichster Ski-Springer der 90er Jahre, Andreas Goldberger freute sich sichtlich auf die Sport Gala 2021. Bundespräsident Van der Bellen war auch vor Ort und gab noch Autogramme vor dem Konzerthaus.

© GEPA pictures/Johannes Friedl ×

© GEPA/Edgar Eisner ×

Aksel Lund Svindal schritt barfuß über den Teppich: Er verewigte seinen Fußabdruck live vor der Kamera in Beton.

© GEPA pictures/Johannes Friedl ×

© GEPA pictures/Edgar Eisner ×

Sieger des Abends

Anna Kiesenhofer und Vincent Kriechmayr sind Österreichs "Sportlerin und Sportler des Jahres 2021". Die Olympiasiegerin von Tokio wurde am Donnerstag als erste weibliche Radsportlerin mit der NIKI genannten Trophäe prämiert. Bei den Männern setzte Kriechmayr die stolze Tradition der Alpinskifahrer fort. Als "Mannschaft des Jahres" wurde im feierlichen Rahmen des Wiener Konzerthauses zum vierten Mal in Serie Fußball-Champion Red Bull Salzburg geehrt.