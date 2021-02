Nach oe24-Artikel macht Rapper RAF Camora eine große Ansage an seine Freunde.

Plötzliches Fieber, Abgeschlagenheit. Rapper RAF Camora muss derzeit bangen, ob er sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Rapper hält sich derzeit mit Freunden im sonnigen Dubai auf. Dort sind die Maßnahmen zur Viruseindämmung weniger streng als bei uns. Restaurants haben geöffnet, Geschäfte ebenso.

RAF Camora: 'Wenn ich Corona negativ bin, dann...'

RAF postete in einer Insta-Story ein Fieberthermometer. Darauf zu sehen 38,1 Grad! Nun wartet er schon seit Stunden auf das Testergebnis. Wie er sich die Zeit vertreibt? Mit Netflix und Chill! Soeben hat er den Streaming-Hit "Lupin" entdeckt (die Staffel wird im Sommer fortgesetzt).

© Getty Images

Zudem macht RAF auf dem Screenshot unserer oe24.at-Story über ihn eine Ansage an seine Leute: "Sollte ich negativ sein, lade ich alle Leute, die mit mir in Dubai sind zum Essen ein!" Dazu schreibt er zwei mögliche Orte: Entweder geht es zu einer bekannten Burgerkette oder in ein Steakhaus bei seinem Hotel. Für RAF aber auch für seine Freunde ist ein negatives Ergebnis sehr wünschenswert.