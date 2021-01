RAF Camora hat sein Vermögen kommentiert und will 150.000 Euro spenden!

Rapper RAF Camora hat einen guten Lauf. Mit seiner Musik seit Jahren sowieso, seit einiger Zeit auch mit der eigenen Bekleidungsmarke. Vor kurzem eröffnete er einen Barbershop mit Tattoostudio im 9. Bezirk. Die wenigen Termine, die bis zum Lockdown vergeben werden konnten, waren alle restlos ausgebucht.

Neustes Projekt - das schicke Tattoostudio samt Barber-Shop

Das ist RAF Camoras Vermögen

Bei so vielen erfolgreichen Projekten fragt man sich, wie hoch ist das Vermögen von RAF Camora ? Einen Hinweis hat er selbst in einer Story geliefert. Er hat einen Link zur Seite vom Vermögen - Magazin gepostet, dazu einen Daumen hoch. Darin steht, dass er rund 15 Millionen Euro besitzt. Dem Bericht zu Folge soll die Haupteinnahmequelle die Musik sein, sechs Alben und über 40 Musikvideos hat er veröffentlicht. Weitere Anlagen hat er in Bitcoins und Immobilien getätigt. YouTube soll dem Rapper rund 53.000 Euro im Monat bringen.

RAF spendet für coole Sache

Doch nur Anhäufen des Geldes ist nichts für RAF, wie es scheint. Er hat nun angekündigt, der Stadt Wien 150.000 Euro für Kunst, Kultur und Sport zur Verfügung zu stellen. Wie genau das Projekt aussehen soll, ist noch nicht bekannt, aber die Idee hat er schon länger, wie er meint.