Rapper RAF Camora bangt, ob er Corona positiv ist!

Es ist ein Symptom, das oft bei einer Viruserkrankung vorkommt: Fieber oder erhöhte Temperatur. Grippe, Rhinoviren, all diese Erkrankungen können mit einem Anstieg der Temperatur einhergehen. Doch derzeit ist freilich nur an ein Virus zu denken: Corona.

Corona-Alarm um RAF Camora

Einer, der gerade bangt, ob er sich vielleicht mit Covid angesteckt hat, ist Rapper RAF Camora . In einer Insta-Story zeigt er ein Fieberthermometer, auf dem Display zu sehen: 38,1. In der landläufigen Definition ist dieser Wert bereits Fieber. Dazu schreibt er: "Hoffen wir mal kein ... " und fügt einen grünen Virus-Emoji dazu.

RAF zeigt oft gutes Leben

Normalerweise lässt RAF seine Fangemeinde in den Storys an den schönen Seiten seines Lebens teilhaben: Spritztouren in edlen Sportwägen , Partys oder er zeigt ihnen das Realisieren seiner Projekte. Doch für den Rapper scheint zu gelten, dass er seine Fans auch in schlechten Zeiten nicht vergisst und zeigt, wie es ihm geht und was ihn beschäftigt. Egal, was RAF darniederliegen lässt, wir wünschen gute Besserung!

Normalerweise mit Sportwagen statt mit Fieberthermometer: RAF