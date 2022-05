Babyelefant boykottiert Lugner-Show

Der Baumeister versammelte gestern Nachmittag seinen ''Streichelzoo'' in Wien.

Zickereien. Schon im Vorfeld der großen „Streichelzoo“-Modenschau in der Lugner City fuhren die „Tierchen“ ihre Krallen aus. „Babyelefant“ Daniela Kennedy fühlte sich von Richard Lugner diskriminiert, dieser erklärte ihr, sie sei zu korpulent und es gäbe nichts in ihrer Größe. Sie selbst wählte alsdann ein Elefantenkostüm, um dennoch mitlaufen zu dürfen. Allerdings kam sie gestern nicht. „Sie fühlt sich erniedrigt“, so Lugner, der ihren Geburtstag feiern wollte. „Sie ist schlimm und spinnt.“