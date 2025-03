DARUM verklagt die Lugner City jetzt Simone

Es geht um 14.000 Euro, die als Schaden bei einem Autounfall mit Richard Lugners Firmenwagen entstanden sind. Am Steuer saß damals Mörtels Witwe Simone

Es war genau acht Tage nach Richard Lugners Tod, als Witwe Simone mit seinem Dienstwagen zu einem Termin musste. Wegen einer falschen Anweisung des Navigationssystems blieb Simone in einem Baustellenbereich am Wiener Gürtel stehen und ein anderes Auto krachte in dem 7er-BMW´. Simone meinte kurz darauf zu oe24, dass der Unfall nicht so schlimm gewesen sei und der Wagen weiterhin fahrtüchtig gewesen sei.

Richard Lugners (†91) BMW mit dem Kennzeichen "BAU 100" kam zum Schaden © zVg ×

Vorschriftsmäßig füllte sie einen Unfallbericht aus und übergab diesen an die Lugner City, da der Wagen auf das Shopping Center zugelassen war. Für Simone Lugner war der Fall damit erledigt. Für die Lugner City aber nicht. Im Februar 2025 flatterte Mörtels Witwe eine Forderung von 14.000 Euro ins Haus - für die Reparatur des Wagens. Daraufhin kontaktierte Simone ihren Anwalt Florian Höllwarth und legte Berufung gegen die Forderung ein. Ein Vergleich wurde in Erwägung gezogen, aber letztendlich von der Lugner City abgelehnt.

Richard und Simone Lugner in der Lugner City © Andreas Tischler / Vienna Press ×

Jetzt klagt die Jacqueline Lugners Firma Simone wegen der offenen Schadenssumme. Aus dem Umfeld der Lugner City jetzt den genauen Grund der Klage. Richard Lugners BMW ist zwar auf die Lugner City zugelassen, hat aber keine Vollkasko-Versicherung. Somit wurde von der Versicherung nur der Schaden am anderen Unfallauto beglichen und Die Lugner City blieb auf den 14.000 Euro für die Reparatur des BMW sitzen. Da Simone am Steuer saß und den Unfall verursachte, soll sie jetzt auch den Schaden begleichen. Allerdings kommen zu den 14.000 Euro jetzt noch die Gerichtskosten dazu - sofern Simone den Prozess verlieren sollte. Ein erster Gerichtstermin soll noch im März stattfinden.

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Hans Leitner ×

Dass die Klage just einen Tag vor dem Start von "Dancing Stars" - wo Simone dabei ist - ins Haus flattert ist allerdings ein seltsamer Zufall. Man kann Simone nur wünschen, dass sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt und sich am Freitag ihre Sorgen von der Seele tanzen wird.