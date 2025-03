Simone Lugner packt über Liebesleben mit Mörtel aus

Im Rahmen eines Interviews bei „Frühstück bei mir“ gewährte Simone Lugner, die Witwe des kürzlich verstorbenen Baumeisters Richard Lugner, ungewohnt intime Einblicke in ihr Leben und ihre Ehe mit dem bekannten Unternehmer.

Die beiden waren 72 Tage lang verheiratet, doch ihre Beziehung sorgt auch Monate nach seinem Tod weiterhin für Gesprächsstoff. Mit erstaunlicher Offenheit sprach Simone nun über das gemeinsame Liebesleben und überraschte mit Details, die für Schlagzeilen sorgen. Simone Lugner räumte mit einigen Klischees über Altersunterschiede in Beziehungen auf und machte klar, dass sie mit ihrem 91-jährigen Ehemann auch in intimen Momenten glücklich war. „Natürlich ist es anders als mit einem jüngeren Mann, aber ich war zufrieden, glücklich und auch befriedigt“, verriet die 42-Jährige. Besonders betonte sie, dass es im Gegensatz zu vielen Annahmen durchaus regelmäßige intime Stunden gegeben habe – wenn auch nicht so häufig wie bei jüngeren Paaren. „Ich bin auch niemand, der es fünfmal am Tag braucht“, erklärte sie dazu unverblümt.

Richard und Simone Lugner © Viennapress/Andreas Tischler ×

Ein Detail, das Simone Lugner besonders betonte, dürfte für viele überraschend sein: „Richard war fit, er hat keine Hilfsmittel dafür gebraucht.“ Diese Aussage lässt keinen Zweifel daran, dass der Baumeister trotz seines Alters körperlich in der Lage war, Zuneigung zu zeigen und das gemeinsame Liebesleben zu genießen. Auch die Qualität ihrer Beziehung hob sie hervor: „Das Vorspiel, die Zuneigung – es hat einfach alles für mich gepasst.“ Für Simone war das Zusammenspiel aus körperlicher Nähe und emotionaler Bindung entscheidend.

Richard und Simone Lugner beim Hochzeitstanz © Tischler ×

Immer wieder wurde in der Öffentlichkeit spekuliert, ob Richard Lugner und seine Ehefrauen vorab vertragliche Regelungen über bestimmte Aspekte ihrer Beziehung getroffen hätten. Simone Lugner stellte klar, dass es in ihrer Ehe keine Vereinbarungen gab, die das Liebesleben bestimmten. „Darauf lege ich größten Wert“, betonte sie im Gespräch.

Mehr als eine kurze Episode

Simone Reiländer und Richard Lugner © Andreas Tischler ×

Obwohl ihre Ehe nur 72 Tage andauerte, bleibt Simone Lugner durch den prominenten Nachnamen und ihre Einblicke in das Leben mit einem der bekanntesten Unternehmer Österreichs ein Dauerthema in den Medien. Ihre Offenheit – sei es bei „Dancing Stars“ oder in Interviews – zeigt, dass sie bereit ist, ihr Leben und ihre Erfahrungen zu teilen, auch wenn diese manchmal die Grenzen des Privaten überschreiten.