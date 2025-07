Stadt Wien plant "Richard-Lugner-Platz"

Ein Jahr nach Richard Lugners Tod soll der Baumeister nun auch von Seiten der Stadt Wien entsprechend gewürdigt werden

Es war der 12. August 2024, als der bekannteste Österreicher Richard Lugner im 92. Lebensjahr verstarb und ein tiefes Loch in die heimische Society und Geschäftswelt riss. Zu seinem ersten Todestag soll Mörtel jetzt eine besondere Würdigung erhalten. Wie oe24 aus dem Umfeld der Stadtverwaltung erfuhr, laufen hinter den Kulissen längst Gespräche, wie man Lugners Andenken gerecht werden könnte.

Richard Lugner © Tischler

Die Rede ist davon, das entweder ein Platz, eine Straße oder ein Park nach dem Baumeister benannt werden soll. Die Gespräche dazu laufen bereits auf Bezirksebene. Konkret im Gespräch sind dabei der 15. Bezirk - in dem die Lugner City steht, der 19. Bezirk - wo Lugner gewohnt hat, oder auch der 1. Bezirk. Die Stadt Wien solle diese Idee voll und ganz unterstützen, wie oe24 erfuhr.

Alec Monopoly verziert Lugner City © zVg

Vielleicht ist es am schon am 12. August soweit und die Stadt Wien setzt Richard Lugner an seinem Todestag ein Denkmal - als Platz, Park oder Straße.