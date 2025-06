Schock um Adele Neuhauser: "Wollte mir mehrfach das Leben nehmen"

Die österreichische Schauspielerin hat in ihrem Leben einiges durchgemacht.

Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen unseres Landes: Adele Neuhauser. Mit ihren 66 Jahren wird sie nach dem bevorstehenden, selbst entschiedenen "Tatort"-Aus (Folgen sind bis 2026 zu sehen) noch einmal neu anfangen.

Dass sie sich dabei nur auf Privatsachen konzentrieren wird, wie sie der Bild verriet, kann man der energiegeladenen Aktrice kaum glauben. Mit den Enkelkindern wolle sie reisen, Babysitterin sein für die zwei Kinder ihres Sohnes Julian.

Tatort - Adele Neuhauser, Harald Krassnitzer © ORF/Petro Domenigg ×

Schwere Kindheit und Depressionen

Doch vielleicht liegen die Aufgaben der Zukunft in Neuhausers Vergangenheit begründet. Denn obwohl sie ein Star ist, es in ihrem Metier schon lange geschafft hat, war ihr Leben nicht immer nur von Sonnentagen geprägt. Nein, als Kind und Teenager litt sie unter Depressionen. Denn bald nach dem Umzug aus Griechenland nach Wien - Adele war damals um die fünf Jahre alt - trennten sich die Eltern und die Kinder wurden aufgeteilt. Adele blieb mit einem Bruder beim Vater, der ältere Bruder kam zur Mutter.

© ORF/Hubert Mican ×

"Durfte erleben, wie großartig das Leben ist"

Lange hat sie sich die Schuld an der Trennung gegeben, wie Neuhauser in mehreren Interviews erklärte. Sie litt so sehr unter der Situation, dass sie sich auch mehrfach das Leben nehmen wollte, wie sie im Bild-Gespräch erwähnte: „Ich bin froh, dass es nicht geklappt hat. Ich habe später erleben dürfen, wie großartig das Leben ist.“ Neuhauser hat einen Weg gefunden, aus der schweren Zeit rauszukommen, ist ein Beispiel dafür, dass die Möglichkeit besteht, auch aus schweren Krisen herauszufinden.

S E R V I C E

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Der Telefonseelsorge-Notruf rund um die Uhr und kostenfrei unter 142 zu erreichen.