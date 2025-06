Adele Neuhauser: Ihr Leben nach dem "Tatort"-Aus

Nur mehr wenige Folgen, dann verabschiedet sich das Tatort-Duo Neuhauser-Krassnitzer.

Sie gehörten zu den beliebtesten Darstellenden der "Tatort"-Welt: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer ermittelten gemeinsam seit 2011 in der Österreich-Edition der Krimi-Reihe.

Wie vor wenigen Wochen offiziell bekannt wurde, ist aber nun Schluss für die beiden. Einige Folgen werden noch zu sehen sein, die Charaktere der beiden noch ein paar Mal vollends zeigen, was sie in der Krimi-Welt draufhaben, doch dann, nach 40 Einsätzen zu zweit ist es an der Zeit "Servus" zu sagen.

Verbindung ist tief

Krassnitzer sorgt mit seinem Statement in der Bild für viel Schau-Lust, denn: „Da kommt noch einiges. Ich denke, ihre Verbindung ist so tief, gerade weil sie nicht vollends geklärt ist. Das ist es, was Adele und mich an unseren Figuren am meisten fasziniert.“

Neuhauser hat vor...

Und, wie geht es für Adele Neuhauser nach dem Aus bei der Krimi-Reihe weiter? Sehr lustvoll und familiär! Denn die 66-Jährige möchte eine Hands-on Oma sein! Ihr Sohn Julian hat zwei Kinder, denen möchte Neuhauser ihre Zeit schenken, mit ihnen reisen und einfach da sein im Alltag!