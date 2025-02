Sebastian Kurz mit 25.000-Euro-Loge auf dem Wiener Opernball

Der ehemalige Kanzler hatte bereits letztes Jahr mit seiner Firma SK Management zwei Logen, war allerdings selbst nicht anwesend. Heuer will er dies ändern.

Am 27. Februar richten sich die Blicke wieder auf die Staatsoper in Wien, wo der 67. Wiener Opernball über die Bühne gehen wird. Während viele prominente Stammgäste heuer auf ihre Loge verzichten, hat sich einer die begehrten Sitzplätze nicht entgehen lassen: Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der 37-Jährige genehmigt sich eine Parkett-Loge, die mit knapp 25.000 Euro äußerst teuer zu Buche schlägt. Inklusive Bewirtung und acht Karten à 395 Euro dürfte sich der Preis auf knapp 30.000 Euro summieren.

Mehr lesen:

Bleibt Kanzle-Loge leer?

Letztes Jahr hatte Kurz gar zwei Logen, besuchte den Opernball selbst aber gar nicht. Das will er heuer ändern: "Ich werde dort sein", sagt er gegenüber oe24. Wer heuer in der Kanzler-Loge Platz nimmt, ist allerdings nicht so klar. ÖVP und SPÖ versuchen ja derzeit, möglichst schnell eine handlungsfähige Regierung auf die Beine zu stellen. Eine Einigung vor dem Opernball hätte den Vorteil, im Nationalrat kommende Woche weniger Angriffsfläche zu bieten.

Rätselraten

Dementsprechend zugeknöpft zeigt man sich auch in den Büros der Politiker. Übergangskanzler Alexander Schallenberg werde je nach Situation beim Opernball dabei sein, heißt es etwa aus dem Kanzleramt gegenüber oe24. Dementsprechend zugeknöpft zeigt man sich auch in den Büros der Politiker. Übergangskanzler Alexander Schallenberg werde je nach Situation beim Opernball dabei sein, heißt es etwa aus dem Kanzleramt gegenüber oe24.

Im Jänner verkündete Sebastian Kurz, dass er mit seiner Lebensgefährtin Susanne sein zweites Kind erwartet. Laut Insidern wird es wieder ein Bub. Die schwangere Freundin des Ex-Kanzlers wird also eher zu Hause bleiben und nicht auf dem Opernball tanzen.