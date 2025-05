"Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker setzt auf Lena Hoschek

Bei einem Pressetermin zeigte sich der "Sex and the City"-Star in einem Outfit der österreichischen Star-Designerin.

Wenn Sarah Jessica Parker zu einem Pressetermin lädt, wird Modegeschichte geschrieben – so auch in New York, wo sie gemeinsam mit ihren „And Just Like That“-Kolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis die neue Staffel des „Sex and the City“-Spin-offs promotete. Während das Trio gewohnt stilsicher auftrat, richtete sich der modische Fokus vor allem auf die Hauptdarstellerin selbst – und auf ein Kleid mit österreichischen Wurzeln.

Ein Auftritt mit heimischem Design

Denn das hellblau-weiß karierte Kleid, das Parker bei dem Termin trug, stammt aus der aktuellen Sommerkollektion der steirischen Designerin Lena Hoschek. Das Modell mit dem Namen „Tessa Dress“ stammt aus der Kollektion The New Romantic – und verkörpert exakt jenen verspielten Vintage-Chic, für den Hoschek international gefeiert wird. Kombiniert wurde das Kleid von Parker mit einer dünnen Strickweste, einem roséfarbenen Mantel und glitzernden Pailletten-Slingpumps – ein Look, der ganz nach Carrie Bradshaw schreit.

Jubel für Hoschek

Die Freude im Grazer Modeatelier war jedenfalls groß. „Die ikonische Sarah Jessica Parker trägt unser ‚Tessa Dress‘“, jubelte das Team rund um Lena Hoschek auf Instagram. „Wir sind davon besessen!“ Und die Begeisterung ist nachvollziehbar – schließlich reiht sich Parker damit in eine Reihe internationaler Stars ein, die auf österreichisches Design setzen.

Carrie liebt Hoschek – auch in der Serie

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Sarah Jessica Parker zur Hoschek-Kreation greift. Bereits bei Dreharbeiten zur dritten Staffel von „And Just Like That“ wurde sie in der Rolle der Carrie Bradshaw mit einem weiteren Stück der Designerin gesichtet: der karierten Love Letter Jacket aus der Business-Linie des österreichischen Labels.