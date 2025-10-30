Sexy! Christian Kerns Ex-Frau Eveline Steinberger modelt jetzt für Hoschek

Die Unternehmerin ist die neue Markenbotschafterin der Designerin und zeigt sich weiblicher denn je.

Sie gilt als eine der spannendsten Stimmen einer neuen Generation von Unternehmerinnen: Eveline Steinberger, ehemalige Ehefrau des Ex-Bundeskanzlers Christian Kern, ist weit mehr als nur eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Als Investment Professional, Climate-Tech-Unternehmerin und Aufsichtsrätin verbindet sie wirtschaftliche Weitsicht mit gesellschaftlicher Verantwortung – und das auf internationaler Bühne zwischen Wien, Tel Aviv und München.

Ihre Themen: Nachhaltigkeit, Innovation und Female Empowerment. Ihr Anspruch: Haltung zeigen – mit Substanz und Stil. „Mode ist für mich Ausdruck von Haltung. Und Haltung heißt, sich mit Stil und Substanz zugleich zu zeigen“, sagt sie. Das beweist sie eindrucksvoll mit ihrer Eleganz, dennoch ist sie gleichzeitig sexy.

Markenbotschafterin

Diese Haltung macht sie nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Modewelt sichtbar. Für die Jubiläumskampagne „Everything I Love“ wurde Eveline Steinberger als Brand Ambassador des österreichischen Labels Lena Hoschek gewählt – eine Kooperation, die auf den ersten Blick selbstverständlich wirkt. Beide Frauen eint die Überzeugung, dass Weiblichkeit eine Kraftquelle ist und dass Eigenständigkeit und Handwerkskunst bleibende Werte sind.

Eveline Steinberger in Lena Hoschek. © Lena Hoschek GmbH

„Ich bewundere Lenas klare kreative Handschrift, ihren Mut zur Eigenständigkeit und ihre Fähigkeit, Weiblichkeit als Stärke neu zu definieren. Unsere Wege mögen unterschiedlich sein, aber wir teilen den Antrieb, mit Leidenschaft und unternehmerischem Geist etwas zu bewegen“, so Steinberger.