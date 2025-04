Simone Lugner: "Mausi und Jacqueline spielen schon lange keine Rolle mehr"

Die Baumeister-Witwe spricht im oe24-Gespräch erneut über den Erbstreit mit Richard Lugners Familie.

Am 12. August 2024 änderte sich für Simone Lugner alles. An diesem Morgen fand sie ihren Ehemann, den bekannten Baumeister Richard Lugner (†91), leblos in seinem Schlafzimmer vor – ein Schock, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Neben der Trauer um ihren Mann sieht sich Simone mit einem erbitterten Erbstreit konfrontiert – und kämpft seither um ihr Zuhause im Wiener Nobelbezirk Döbling. Derzeit bestreitet sie ihren Lebensunterhalt mit ihrer Gage aus der ORF-Show Dancing Stars.

Trauer Lugners Familie beim Abschied der Baumeister-Legende im Stephansdom: Alexander Lugner, Leo und Jacqueline Lugner, Mausi mit Mama Martha und Mörtel-Witwe Simone. © Fuhrich ×

Kein Osterfrieden in Sicht

Obwohl Dancing Stars über die Osterfeiertage eine Pause einlegt, trainiert Simone schon fleißig für die nächste Sendung. Auf mögliche Osterpläne oder gar eine Versöhnung mit Lugner-Ex Christina „Mausi“ und Tochter Jacqueline angesprochen, winkt sie ab: „Meine Schwester hat diese Woche Geburtstag. Mausi und Jacqueline spielen in meinem Leben schon lange keine Rolle mehr“, stellt sie klar. Und weiter: „Wie es kommt, so kommt es.“

Ein letztes Testament – und viele Fragen

Nur wenige Wochen vor seinem Tod änderte Richard Lugner noch sein Testament – zum Vorteil seiner Ehefrau Simone. Hinterlassen hat der Bau-Tycoon nicht nur ein beträchtliches Vermögen, sondern auch ein komplexes familiäres Gefüge. Seine vier Kinder – Jacqueline (30), Nadin (39), Alexander (58) und Andreas (55) – sowie seine früheren Ehefrauen, mit denen er ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, sind Teil seines privaten Erbes. Beruflich bleibt vor allem die Lugner City als zentrales Vermächtnis – inklusive Kino, Garagen und einem großen Immobilienportfolio. Die Baufirma hatte Lugner bereits vor Jahren an Sohn Andreas übergeben.





Laut dem Wirtschaftsmagazin trend belief sich Lugners Vermögen zuletzt auf rund 135 Millionen Euro. Die Aufteilung stellte er selbst so dar:

Lugner City: 80 Millionen Euro

Immobilien: 14,5 Millionen Euro

Lugner Garagen: 24,3 Millionen Euro

Unternehmensdarlehen: 13,6 Millionen Euro

Jacqueline und Leo Lugner © Fuhrich ×

Doch die Erbverhandlungen ziehen sich in die Länge. Simone fühlt sich unter Druck gesetzt: „Es kommt mir vor, als wolle man mich aushungern oder zum Aufgeben zwingen. Aber das wird nicht passieren. Je schneller wir im Sinne Richards zu einer Lösung kommen, desto besser für alle.“