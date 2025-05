Ski-Kaiser Franz Klammer lud zum hochkarätigen Charity-Dinner

Franz Klammer Foundation Charity Dankes Dinner: 3,5 Millionen Euro an Förderungen für 300 Sportler in 27 Jahren

Im Rahmen des Franz Klammer Foundation Charity Dankes Dinner 2025 im Chateaux Relais Mörwald in Feuersbrunn von Starkoch Toni Mörwald versammelte Olympiasieger, Skikaiser und Fundation Gründer Franz Klammer 50 Unterstützer der Projekte der gemeinnützigen Stiftung, um die letzten 27 JahreRevue passieren zu lassen: es wurden 3,5 Mio. € an Förderungen an rund 300 Sportler ausgeschüttet. Franz Klammer: „Ohne die Unterstützung von so vielen engagierten Personen wäre es gar nicht möglich, so viele Sportler:innen zu unterstützen. Und dies nun schon seit über 25 Jahren – das motiviert ungemein.“

Franz Klammer "Plate of Fame" präsentiert

Franz Klammer © Hersteller ×

Höhepunkt des Abends war die Präsentation der „Plate of fame 2025“: Toni Mörwald und Christoph Schuh, Generalsekretär der Foundation designten mit Villeroy & Boch gemeinsam einen auf aktuell 200 Stück limitierten „Franz Klammer“ Teller, dessen Reinerlös der Foundation zu Gute kommt. Toni Mörwald: „Essenszeit ist Lebenszeit und da spielen Teller eine wesentliche Rolle. Es freut mich ganz besonders, dass wir diese Innovation mit Skikaiser Franz umsetzen konnten – was Schönes & Gutes gleichzeitig zu tun – das passt!“ Mit der Franz Klammer Plate of fame wurde die Wall of fame in Mörwald´s Kulinarik Tempel eröffnet.

Toni Mörwald, Andrea Wolf, Karl Schlögl, Franz Klammer, Willi Okresek, Sigi Wolf © Hersteller ×

Zahlreiche Prominenz fanden sich an der gemeinsamen über 15m langen Tafel mit Kaiser Franz ein: u.a. die Trainer Legenden Hans Pum & Gunnar Prokop, Beach Volleyballer Oliver Stamm, Unternehmer Sigi Wolf, Werbelegende Hans Schmid, Sportmanager Werner Kuhn, ORF Stiftungsrat Thommy Prantner, ORF Sportmoderator Rainer Pariasek, Hotel Manager Hans Olbertz, Tormann Legende Otto Konrad, Ex Innenminister & Stiftungsvorstand Karl Schlögl, Skistar Hans Enn sowie Medienanwalt Gerald Ganzger.

Aktuell setzt die Franz Klammer Foundation zahlreiche Förderprojekte um u.a. Günther Chromecek (Trainer des Kombi „Wunderteams Felix Gottwald & Co.“), Nachwuchs der Fivers Margareten, Johannes Dicht – Vorarlberger Amateursportler, sozial benachteiligte Kinder der Fußballakademie Mattersburg.