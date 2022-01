× So trauert die Society um Karl Spiehs (†90)

TV-Produzent starb mit 90 Jahren. Wegbegleiter nehmen Abschied

Mit Filmen wie "Die Supernasen" und Serien wie "Ein Schloss am Wörthersee" katapultierte sich Karl Spiehs schon in den Olymp der heimischen Film- und Fernsehproduzenten. Insgesamt hat Spiehs in den Jahrzehnten seines Schaffens mehr als 300 Kino- und TV-Produktionen geschaffen. Nach zahlreichen Auszeichnungen und einem mehr als bewegten Leben, verstarb die Legende jetzt im Alter von 90 Jahren. Kollegen und Freunde sind zutiefst betroffen von dem Verlust.

Dagmar Koller: "Karl Spiehs hat uns nie vergessen"

Grande Dame Dagmar Koller (80) erfuhr erst durch den Anruf von oe24 vom Tod ihres guten Freundes. "Er hat für uns so viel getan. Ich bin unglaublich geschockt. Er war so ein treuer Produzent. Er hat uns nie vergessen, egal wie alt wir waren. Da geht tatsächlich ein ganz Großer verloren. Diese Nachricht haut mich direkt um", sagt sie und verdrückt eine Träne am Telefon. Auch Regisseur Otto Retzer wird emotional: "Mein Herz ist gebrochen. Der Mann, dem ich alles zu verdanken habe, ist nicht mehr. Der einzige Trost ist, dass ich weiß, dass der Karli es da, wo er jetzt ist, besser hat als hier auf Erden in den letzten Tagen. Ich werde ihn nie vergessen und immer dankbar sein. Bald hätte Spiehs seinen 91. Geburtstag gefeiert (20. Februar). Beim Runden im letzten Jahr gab es noch eine große Feier, bei der unter anderem auch Künstlermanagerin Marika Lichter anwesend war.

Marika Lichter: "Kannte ihn seit meiner Kindheit"

Auch Marika Lichter verbindet eine lange und herzliche Freundschaft mit dem Verstorbenen: "Ich kannte ihn seit meiner Kindheit, er war immer liebenswürdig, besonders höflich und charmant. Seine Feste, bei denen ich immer dabei sein durfte, waren legendär! Netrebko in der Hofburg, Helene Fischer im Casineum, er hatte die Stars an seiner Seite. Als besondere Ehre durfte ich letztes Jahr im Februar bei seinem 90. Geburtstag in seinem Haus dabei sein. Ich könnte seitenlang darüber schreiben, wie menschlich und wunderbar er war!Mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner großen Liebe Angelika und den Kindern und Enkeln. Eine Familie, die immer sehr zusammengehalten hat!