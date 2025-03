Society läutet im Marchfelderhof die Fastenzeit ein

Bevor die Fastenzeit beginnt, wurde im Marchfelderhof noch einmal ausgiebig geschlemmt und gefeiert. Zahlreiche prominente Gäste gaben sich die Ehre und genossen ein exquisites Festmahl in stilvollem Ambiente.

Sänger Eric Papilaya, Volksschauspieler Gerhard Ernst, Magier Magic Christian sowie das Schauspielerpaar Marcus und Leila Strahl ließen sich die erlesenen Delikatessen auf der Zunge zergehen. Serviert wurden gebeizter Zarenlachs mit Blütenhoney-Dillmousseline, Bismarckhering mit Feigen und feinster Matjes. Die Damenrunde um Society-Lady Birgit Sarata, Ekaterina Mucha samt Ehemann Christian, Moderatorin Bianca Speck und Geigenvirtuosin Barbara Helfgott zeigte sich hingegen disziplinierter: Beim fünfgängigen "Fastendinner" von Christian Langer wählten sie halbe Portionen. "Die Versuchung ist groß, aber die Vernunft siegt", schmunzelte Beauty-Doc Eva Wegrostek.

Leo und Jacqueline Lugner mit Peter Großmann © Tischler ×

Kathi Stumpf und Alexander "Pezi" Beza © Tischler ×

Süße Sünden und musikalische Höhepunkte

Christian und Ekaterina Mucha © Tischler ×

Weniger zurückhaltend waren Musicalsänger Werner Auer, Kabarettist Erich Furrer und Mr. Money Maker Alexander Rüdiger. Beim Dessert, einem traditionellen Scheiterhaufen, schwelgten sie in Erinnerungen an Omas Küche. Auch die Haubenköche Robert Letz und Manfred Buchinger waren sich einig: Ein süßer Abschluss gehört zum perfekten Festmahl dazu.

Natalie Holzner, Gary Lux und Beatrice Turin © Tischler ×

Für die musikalische Untermalung sorgte Alex Parker, der als einer der besten Udo-Jürgens-Interpreten mit Klassikern wie "Ich war noch niemals in New York" und "Merci Chérie" begeisterte. Schauspielerin Gabriela Benesch genoss dazu erlesene Weine aus dem Weinviertel, serviert von Winzerin Katharina Baumgartner. Mit einem ABBA-Medley brachten Sängerin Natalie Holzner und Model Beatrice Turin die Gäste zum Mitsingen und Mittanzen. Unter den Feiernden waren unter anderem Opernsänger Herbert Lippert, die Musiker Gary Lux, Ulli Baer, Tony Wegas und Kunstpfeifer Sirus Madjderey.

Jazz Gitti mit Ehrenmedaille ausgezeichnet

Birgit Sarata mit Gabriela Benesch © Tischler ×

Zum feierlichen Abschluss des Abends wurde die "Gerhard-Bocek-Gedenkmedaille" verliehen, eine besondere Auszeichnung für Persönlichkeiten mit herausragender Kreativität in Kunst oder Kulinarik. In diesem Jahr durfte sich die legendäre Jazz Gitti – mit bürgerlichem Namen Martha Butbull – über die Ehrung freuen. Hausherr Peter Großmann lobte die Entertainerin: "In ihrer Jugendzeit war sie eine hervorragende, herzliche und innovative Wirtin, die ihre Erfüllung in der Musik fand und mit ihrem Schmäh auf einer Wellenlänge mit Bocek war."

Jazz Gitti und Tony Wegas © Tischler ×

Mit einer Mischung aus kulinarischem Hochgenuss, musikalischen Highlights und einer ehrenvollen Auszeichnung fand der heurige Fasching einen würdigen Abschluss. Nun heißt es für viele: Fastenzeit statt Schlemmerei!