× Spanische Royals werden in Österreich erwartet

Am 11. Mai nehmen Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia an der internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teil. Auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzen sie damit ein starkes Zeichen gegen das Vergessen – und für ein „Niemals wieder!“.

Anlass ist der 80. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen und Gusen durch die US-Armee am 5. Mai 1945. Die internationale Gedenkfeier, die eine Vielzahl von Delegationen aus aller Welt anzieht, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für ein ‚Niemals wieder!‘“ – ein Appell, der angesichts aktueller weltweiter Konflikte kaum aktueller sein könnte.

Dass Felipe VI. und Letizia persönlich zur Gedenkveranstaltung reisen, ist kein Zufall: Spanien spielte eine tragische Rolle in der Geschichte des KZ Mauthausen. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Frankreich wurden viele der dort internierten spanischen Bürgerkriegsflüchtlinge von den Nationalsozialisten verschleppt. Rund 7.000 republikanische Spanier wurden nach Mauthausen und ins nahegelegene Gusen deportiert – etwa zwei Drittel überlebten die Tortur nicht. Die etwa 2.200 Überlebenden blieben nach Kriegsende oft noch lange Zeit in Österreich, da sie in ihrer Heimat weiterhin vom Franco-Regime verfolgt wurden. Mit ihrem Besuch würdigt das spanische Königspaar nicht nur die Opfer, sondern auch den Mut und das Leid ihrer Landsleute – und stärkt das historische Bewusstsein in Europa.

Neben den Royals werden auch Shaul Spielmann, ein Holocaust-Überlebender, sowie drei sogenannte „Mauthausen-Babys“ erwartet – Menschen, die im Konzentrationslager geboren wurden. Ihre Anwesenheit macht deutlich, wie wichtig persönliche Erinnerung für das kollektive Gedächtnis ist. Die Veranstalter betonen, dass Frieden und Freiheit niemals als selbstverständlich angesehen werden dürfen. „Das Gedenken an Mauthausen erinnert uns daran, dass Menschenrechte, Demokratie und Menschenwürde verteidigt werden müssen – Tag für Tag“, heißt es von der Gedenkstätte.

Der Besuch von König Felipe VI. und Königin Letizia unterstreicht den europäischen Schulterschluss im Einsatz gegen Rechtsextremismus und Geschichtsvergessenheit. In einer Zeit, in der populistische Strömungen in vielen Ländern wieder Zulauf erhalten, ist diese Geste ein wichtiges Symbol. Die internationale Befreiungsfeier in Mauthausen ist nicht nur ein Moment der Erinnerung – sie ist ein Weckruf. Denn das Versprechen „Nie wieder“ darf nie zur Floskel werden.