Star-Astrologin Gerda Rogers fährt zum ersten Mal U-Bahn – mit 83!

Gerda Rogers teilte eine besondere Premiere mit ihren 18.700 Fans und den Wiener Linien. Letztere waren begeistert über das Posting der 83-Jährigen.

Diese Premiere konnte sie selbst nicht in den Sternen lesen: Star-Astrologin und Ö3-Legende Gerda Rogers ist mit 83 Jahren zum allerersten Mal in ihrem Leben mit der U-Bahn gefahren – und hat das Erlebnis natürlich gleich mit ihren rund 18.700 Instagram-Followern geteilt.

Auf einem Foto zeigte sich die Kult-Astrologin sichtlich amüsiert auf ihrer Jungfernfahrt durch Wien. Die gewählte Linie? Passend grün: die U4.

„Ich wollte einfach mal U-Bahn fahren“

Im Gespräch mit oe24 verrät Gerda Rogers den simplen, aber sympathischen Grund für ihre spontane Entdeckungstour: „Ich wollte einfach mal U-Bahn fahren. Das war auf dem Weg zu einem Familien-Essen.“ Ihr Fazit: "Es ist ganz super und sehr praktisch!"

Gerda Rogers bei ihrer U-Bahn-Premiere. © Instagram

Ganz bodenständig stellte sie sich also zwischen Pendler, Schüler und Touristen – und genoss die Fahrt, die für viele Wiener Alltag ist, für sie aber ein kleines Abenteuer bedeutete.





Astrologin mit Sinn für irdische Erfahrungen

Seit Jahrzehnten berät Gerda Rogers in ihrer beliebten Ö3-Radiosendung Menschen zu den großen Fragen des Lebens – von Liebe über Beruf bis zu den Sternen. Jetzt hat sie gezeigt, dass sie auch auf der Erde (und darunter) noch Neues entdecken kann.