Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ein Schuss Vernunft wäre wichtig, um den Bogen nicht zu überspannen.

Beruf: Kritische Themen sollten Sie nicht ansprechen. Lieber noch nachdenken!

Fitness: An Energie mangelt es nicht, Sie sollten sich aber gut konzentrieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie Ihre Bedenken mal los, sonst verderben Sie die Stimmung!

Beruf: Auf Herausforderungen cool reagieren. Vorgaben kommentarlos einhalten!

Fitness: Schonen Sie Herz und Kreislauf und Ihre Nerven. Daher Tempo drosseln!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Keine voreiligen Äußerungen! Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken!

Beruf: Das richtige Timing ist wichtig. Entscheiden Sie nichts unter Druck!

Fitness: Bloß nicht zu ehrgeizig! Lieber locker und zwangloser durch den Tag.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Verwöhnen Sie den Partner einfach, ohne auf Diskussionen einzusteigen!

Beruf: Ganz cool! Reagieren Sie verständnisvoll auf eigenwillige Reaktionen!

Fitness: Packen Sie nicht zu viel in Ihr Tagespensum, sonst wird es stressig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Nicht zu egoistisch! Rücksichtsvoll sind Sie bestimmt sehr willkommen.

Beruf: Überzeugungsarbeit braucht Geduld. Treten Sie also nicht fordernd auf!

Fitness: Muten Sie Ihrem Kreislauf und Ihren Nerven weniger zu! Entspannen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mehr Herzlichkeit! Nehmen Sie sich Zeit, Ihren Partner zu verwöhnen!

Beruf: Verzichten Sie auf Kritik und Rechthaberei! Toleranz erreicht mehr.

Fitness: Keinen Zeitdruck, keinen Stress! Passen Sie sich Wünschen anderer an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Verführerisches Klima. Blieben Sie trotzdem Ihren Prioritäten treu!

Beruf: Spielen Sie Ihr diplomatisches Talent aus, um Streit zu verhindern!

Fitness: Stressen Sie sich nicht, nehmen Sie sich viel Zeit für Ihre Schönheit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sehr brisante Stimmung. Freundlicher Rückzug wäre daher am klügsten.

Beruf: Konflikte verlangen längere Bedenkzeit. Keine impulsiven Reaktionen!

Fitness: Langsamer und sehr vorsichtig! Nerven schonen und Immunsystem stärken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Charmant und freundlich, nur nicht zu stürmisch und nicht bestimmend!

Beruf: Gute Ideen brauchen starke Argumente. Bereiten Sie sich darauf vor!

Fitness: Ziemlich unruhiger Tag. Nicht stressen lassen und weniger vornehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Auch der Ton macht die Musik: Daher freundlich und verständnisvoll!

Beruf: Cooler und mehr Fingerspitzengefühl! Hören Sie erst mal in Ruhe zu!

Fitness: Positiv denken und Toleranz walten lassen! Streit könnte ausufern.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gibt man sich wieder zu selbstgefällig? Reagieren Sie souverän darauf!

Beruf: Stecken Sie zurück! Gemeinschaftssinn ist wichtiger als Rechthaberei.

Fitness: Länger nachdenken, statt voreilig zu handeln. Und Zeit klug einteilen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Souveränität punktet. Nehmen Sie alles ganz locker und spielerisch!

Beruf: Macht man sich wichtig? Gehen Sie tolerant und gelassen damit um!

Fitness: Selbstbewusst, aber großzügig durch den Tag! Ärger außen vorlassen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.