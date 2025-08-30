Alles zu oe24VIP
Clemens Trischler und Gerda Rogers
© Viennapress/Andreas Tischler

Öffentlichkeitsscheu

Gerda Rogers: DAS ist ihr geheimer Sohn

30.08.25, 08:58
Die Star-Astrologin ist weit über die Grenzen Österreichs bekannt. Ihre Familie hält sie aber erfolgreich aus der Öffentlichkeit heraus. Wann immer sie ein "Familienfoto" postet, werden ihre Liebsten unkenntlich gemacht.

Es war ein gemütliches Abendessen im Hotel Sacher, dass Gerda Rogers mit ihrem Sohn Ronald und Schwiegertochter Alexandra genoss. Ihre Fans ließ sie auf Instagram ebenfalls daran teilhaben. Zumindest zum Teil. Denn auf den Fotos ist nur die Astrologin zu erkennen. Ihre Kinder sind - wie immer - mit einem Herzerl unkenntlich gemacht. Aber wer ist der Sohn von Gerda Rogers?

Gerda Rogers mit Sohn Ronald und Schwiegertochter Alexandra

© Instagram

Viel ist über den öffentlichkeitsscheuen 64-Jährigen nicht bekannt. Rogers bekam Ronald jedenfalls mit 19 Jahren und es ist ihr Sohn aus erster Ehe. Ronald und seine Frau Alexandra sind beide Professoren und haben stets Anfragen zu Interviews oder Fotos abgelehnt. Gerda Rogers und ihr Sohn trennen Privates strikt vom Leben in der Öffentlichkeit.

Gerda Rogers mit Sohn Ronald und Schwiegertochter Alexandra

© Instagram

Die Familie kommt laut Rogers Manager Clemens Trischler - der fast immer an ihrer Seite zu finden ist und der öffentlichkeitsnahe Gegenpart zu ihrem Sohn ist - sehr oft zusammen und hat eine sehr enge Verbindung. Gemeinsame Abendessen und - wie jetzt - ein Spaziergang über die nächtliche Kärntner Straße stehen sehr oft am Programm - und das ganz ohne Blitzlichtgewitter.

