Starmania21: Influencerin gibt Vollgas

Bei ''Starmania21'' könnten die KandidatInnen unterschiedlicher nicht sein.

Spannend. Ab Freitag präsentieren insgesamt 64 KandidatInnen wöchentlich ihr gesangliches Können. Und schon bei der ersten Show zeigt sich – so verschieden waren die Teilnehmer noch nie.

Offsetdrucker Uwe Painer aus der Steiermark will beispielsweise mit dem Tim-Bendzko-Song Keine Maschine eine Runde weiterkommen. Das Besondere an Painer ist, dass er mit seinen 40 Jahren der älteste Kandidat in der ersten Show ist. Die jüngste Kandidatin ist übrigens die 16-jährige Vanessa Dulhofer, die von ihrer Oma angemeldet wurde.

Hype. Ihre eigene Fan­base bringt hingegen die 22-jährige Kärntner Studentin Stephanie Madrian mit. Sie ist erfolgreiche Mode-Influencerin und hat einen eigenen YouTube-Channel mit rund 100.000 Followern!