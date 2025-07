Start für die Salzburger Festspiele mit Hollywood, Schinkenfleckerl und Kurz

Salzburg wird wieder zur Hauptstadt der Hochkultur: Heute starten die 105. Festspiele – und mit ihnen ein Sommer voller großer Opern, packender Theatermomente und schillernder Society-Auftritte.

Den feierlichen Auftakt der Festspiele markiert am Samstagvormittag der traditionelle Festakt in der Felsenreitschule – ein Pflichttermin für Vertreter aus Politik, Kunst und Gesellschaft. Im Zentrum steht aber das, was Salzburgs Sommer weltberühmt gemacht hat: Musik, Theater und große Namen auf den Bühnen der Stadt. Gleich zum Start erwartet das Publikum ein künstlerisches Feuerwerk mit der Premiere der Barockoper „Giulio Cesare in Egitto“ von Georg Friedrich Händel – inszeniert von Dmitri Tcherniakov, dirigiert von Barockspezialistin Emmanuelle Haïm und gesungen von Stars wie Christophe Dumaux und Olga Kulchynska.

© Franz Neumayr

Hollywood in der Mozartstadt

Ebenfalls am Eröffnungswochenende (27. Juli) steht Christoph Waltz auf der Bühne – in Strawinskys dramatischem Opern-Oratorium „Oedipus Rex“, begleitet von den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen.





Gesellschaftlicher Höhepunkt: Schinkenfleckerl & Gin Tonic

Abseits der Bühnen wird Salzburg am Eröffnungswochenende auch wieder zur Networking-Hauptstadt des Landes. Denn wo Kultur auf Prominenz trifft, darf auch das Feiern nicht zu kurz kommen. Am Abend des 26. Juli findet im legendären Café Bazar das Society-Event schlechthin statt: das „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“-Fest, ausgerichtet von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Rennfahrer Markus Friesacher. Bereits zum dritten Mal laden die beiden zur Sommernacht der Extraklasse – und die Gästeliste ist hochkarätig wie nie.

Sebastian Kurz mit Elisabeth Köstinger und Gernot Blümel. © Andreas Tischler

Angekündigt haben sich unter anderem Vertreter der Porsche-Dynastie wie Wolfgang Porsche, Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger, Alexander Pröll, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, sowie Leona König und Alexander Wrabetz. Hunderte geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien werden erwartet – ein Stelldichein der heimischen Elite, das Salzburg nicht nur kulturell, sondern auch gesellschaftlich zum Hotspot des Sommers macht.

Ein Fest der Sinne – und der Begegnungen

Die Salzburger Festspiele 2025 versprechen erneut eine Symbiose aus Weltklasse-Produktionen und gesellschaftlicher Grandezza. Ob auf der Bühne oder beim Dinner mit Blick auf die Salzach – Salzburg wird in den kommenden Wochen zur Bühne Europas. Und eines ist sicher: Die Mozartstadt spielt wieder ganz oben mit.