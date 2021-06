"Steirerkrimi"-Star lehnt Corona-Impfung ab und wird gefeuert

ARD-Krimi-Star Eva Herzig wollte sich nicht gegen Corona impfen lassen und wurde deshalb gefeuert.

Seit 2018 spielt die österreichische Schauspielerin Eva Herzig in der ARD-Reihe "Steirerkrimi" mit – doch damit soll jetzt Schluss sein. Wie "Bild am Sonntag" berichtet, verlor der Krimi-Star ihren Job, weil sie sich nicht gegen Corona impfen lassen will. Die nächsten Folgen werden im Herbst gedreht und die 48-Jährige wird wohl nicht mehr mit dabei sein.

"Diese Impfung ist mir noch zu unerforscht. Ich habe zu viele Berichte gelesen über Impfschäden. Die Langzeitfolgen einer Impfung sind auch noch nicht klar", erklärt Herzig gegenüber "Bild am Sonntag".

Für diese Haltung bekomme die Österreicherin Unterstützung aber auch viel Kritik: "Ich werde in die rechte Ecke gestellt und als Corona-Leugnerin abgestempelt. Beides ist so heftig wie falsch." Laut Bericht fiel sie in den vergangenen Wochen mit Aussagen auf, die der Querdenker-Szene zugeordnet werden.

Verlust der Rolle nehme sie in Kauf

Dass sie durch ihre Entscheidung eine feste TV-Rolle verliert, nehme sie in Kauf. Herzig: "Die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Denn dadurch entgeht mir ein Einkommen, das ich fest eingeplant habe. Ich bin eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die ich natürlich versorgen muss. Doch ich kann und will mich nicht verbiegen. Daher lasse ich mich nicht impfen, egal, was mir angedroht wird."

Der Geschäftsführer der zuständigen Produktionsfirma Allegro Film begründet die Entscheidung mit Sorgfaltspflicht. "Bei einer Produktion wie den ,Steirerkrimis‘ befinden sich etwa 50 Personen ständig am Set, für die wir als Produktionsfirma die Verantwortung haben. Dazu zählt vordringlich und ohne Zweifel, dass alles zu vermeiden ist, was die Gesundheit von Mitarbeitern gefährden könnte."