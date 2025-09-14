Alles zu oe24VIP
Stephanie Venier mit Claudia Stöckl
© ORF

Ö3-Frühstück bei mir

Stephanie Venier spricht über Märchenhochzeit und Babyglück

14.09.25, 14:18
Glück im Doppelpack: Ex-Skirennläuferin Stephanie Venier hat nicht nur ihren großen Tag mit Christian Walder gefeiert, sondern erwartet auch ihr erstes Kind. Im Ö3-Talk „Frühstück bei mir“ sprach die Tirolerin über ihre Hochzeit, das Datum mit besonderer Bedeutung – und ihr neues Familienglück

Am 3. September gaben sich Venier und Walder auf der Stöttlalm am Mieminger Plateau das Jawort. 65 Gäste feierten mit, der emotionalste Moment war für die Braut der sogenannte „First Look“. „Als ich ihn in seinem Anzug am Steg gesehen habe und er mich im Brautkleid – das war wie im Märchen, ein Prinzessinnentraum“, erinnerte sich Venier. Untermalt wurde die Szene von „Fix You“ von Coldplay.

Ein Datum mit Bedeutung

Das Paar wählte das Hochzeitsdatum nicht zufällig: „Am 3. September 2023 haben wir uns zum ersten Mal privat zu einem Spaziergang getroffen. Da habe ich gewusst, dass Christian der Papa meiner Kinder sein wird und wir heiraten werden“, so Venier. Den Antrag machte Walder im Jänner – ganz privat und romantisch im Whirlpool, mit einer Flasche Sekt.

Familienglück statt Skizirkus

Seit April hat die Speed-Spezialistin ihre sportliche Karriere beendet, um sich auf die Zukunft mit Christian zu konzentrieren. „Wir haben gleich mit der Familienplanung angefangen – und es hat auf Anhieb funktioniert“, erzählte sie. Inzwischen ist Venier im sechsten Monat schwanger und erwartet ihr erstes Kind im Jänner. „Das Skifahren geht mir überhaupt nicht ab. Ich könnte nicht glücklicher sein“, sagte sie freudenstrahlend.

