Strandcafé lud zu Ripperln und Stelzen

Am Staatsfeiertag, dem 1. Mai, lud Wiens „Ripperl-Hochburg“, das Strandcafé an der Alten Donau, wieder zur traditionellen Floß-Eröffnung mit den wohl begehrtesten Sitzplätzen am Wasser.

Traditionell am 1. Mai startet die kulinarische Institution der Donaustadt, das Strandcafé an der Alten Donau, in die Freiluftsaison. Herzstück des Lokals ist das große Donaufloß aus Lärchenholz mit seinen 264 begehrten Sitzplätzen über dem Wasser und dem spektakulären Blick auf die Wiener Skyline. Seit 1921 dreht sich hier alles um die traditionelle Wiener Küche, allen voran um die mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Strandcafé-Ripperln, kombiniert mit knusprigen Bratkartoffeln, frischen Zwiebeln, würzigen Pfefferoni und den legendären Haussaucen „Rot“ und „Weiß“. Leo Lugner und Dennis Jale © Tischler × „Konkurrenz“ bekommen die unvergleichlichen Ripperln seit dem letzten Jahr von der „Standcafé-Stelze“, die ebenfalls auf Holzbrettchen, aber mit Senf und frisch gerissenem Kren serviert wird. Dazu gibt’s frisch gezapftes Budweiser Budvar oder das Grieskirchner Dunkel vom Fass. Zahlreiche Promiente folgten der Einladung der Eigentümer-Familie Yeritsyan wie Unternehmerin Christina Lugner sowie Leo und Jacquline Lugner Unternehmer Friedrich Schiller, Miss Europe und Sängerin Beatrice und Unternehmer Heimo Turin, Profi-Golfer Markus Brier, Dancing Star Conny Kreuter, Winzerin Katharina Baumgartner, Fußballer Stefan Maierhofer, Musikproduzent Klaus Biedermann und zahlreiche weitere VIPs. Christina Lugner und Friedrich Schiller © Tischler × Inmitten der Feierlichkeiten wurde auch dem kürzlich verstorbenen Promi-Friseur Josef Winkler gedacht. Mit einer Schweigeminute erinnerten die Anwesenden an seinen Beitrag und seine lange Beziehung zum Lokal. In einer Ansprache betonte Christina Lugner, wie sehr Winkler diesen besonderen Platz am Wasser geschätzt habe. „Josef war nicht nur mein Friseur, sondern ein Freund. Sein Lachen und seine Lebensfreude werden mir fehlen“, sagte Lugner.