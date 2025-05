"Tatort"-Star Adele Neuhauser: DAS waren die letzten Worte ihrer Mutter

Die Schauspielerin bekam kurz vor dem Tod ihrer Mutter noch eine Weisheit mit, die ihr Leben veränderte.

Manchmal ist es nur ein einziger Satz, der ein ganzes Leben verändert. Für Schauspielerin Adele Neuhauser kam dieser Satz von ihrer Mutter – und das kurz vor deren Tod. „Adele, wo ist eigentlich dein Glück?“ fragte Elisabeth Schmid ihre Tochter im Sterbebett. Heute, Jahre später, sieht Neuhauser in diesem Moment einen Wendepunkt: „Ich bin meiner Mutter unendlich dankbar für diesen Satz. Er war voller Liebe, Wärme und Fürsorglichkeit – und er hat mich ermahnt, auf mich selbst zu achten.“

Schwieriges Verhältnis

Dass gerade diese Frau, mit der das Verhältnis lange Zeit gebrochen war, ihre Tochter noch zu solch neuer Achtsamkeit führen würde, hätte man kaum vermutet. Denn die gemeinsame Geschichte von Mutter und Tochter ist geprägt von Verletzung und Verlust.

Als Adele Neuhauser vier Jahre alt ist, zieht die Familie von Athen nach Wien. Ein Kulturschock für das kleine Mädchen. Doch der eigentliche Bruch folgt kurz darauf: Die Mutter verlässt die Familie – und nimmt nur den ältesten Sohn mit. Für die junge Adele ein traumatischer Moment. Im Rückblick erzählt sie in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen: „Ich dachte damals, ich sei schuld an der Trennung. Das hat mich schwer belastet.“

Dunkle Zeiten

Es folgen dunkle Jahre. Bereits mit zehn Jahren versucht sie sich das Leben zu nehmen. Bis zum 21. Lebensjahr folgen fünf weitere Suizidversuche. Erst durch intensive Selbstreflexion, Gespräche, Bewegung und den Mut zur Offenheit gelingt es ihr, die psychischen Tiefen zu überwinden.





"Tatort"-Abschied

Dass sie ihrer Mutter dennoch nicht nachtrug, spricht für Neuhausers Größe. Als Elisabeth Schmid 2016 im Alter von 84 Jahren an Altersschwäche stirbt, ist zwischen den beiden vieles geklärt. Der letzte Satz ihrer Mutter hallt bis heute in Neuhausers Leben nach. Vielleicht war er auch mitentscheidend für ihren Entschluss, nach 15 Jahren als Wiener „Tatort“-Kommissarin Bibi Fellner aufzuhören. Auf Instagram schrieb sie dazu: „Und wenn es am schönsten ist, ist es Zeit für neue Abenteuer!“

Zu diesen neuen Abenteuern gehört für die 66-Jährige auch, mehr Zeit mit ihren Enkelkindern zu verbringen – und ein Leben zu führen, das ihr eigenes Glück nicht länger hintanstellt.