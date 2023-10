Tour: Andrea Berg kommt nach Österreich

Die Schlager-Queen beehrt 2025 Graz, Wien und Salzburg

Die heimischen Schlagerherzen schlagen 2025 wieder höher. Denn nach Helene Fischer, die heuer gleich fünfmal die Stadthalle gefüllt hat, kommt 2025 auch Schlager-Queen Andrea Berg nach Österreich. Unter dem Motto "Wir sehen uns!" wird der Publikumsliebling in insgesamt 21 Städten seine Zelte aufschlagen und dort die großen Arenen füllen. Unter anderem auch in Wien, Graz und Salzburg. Das verkündete sie auf Instagram.

"Hier sind sie - die Termine für unsere große Arenatour 2025 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz! Freut Euch schon jetzt auf viele Überraschungen - wir sehen uns! ", schreibt sie. Laut Kalender wird sie am 07.02.2025 in der Salzburger Arena spielen. Am 7. Februar in der Stadthalle Graz und am 14.Februar.2025 bringt sie dann die Wiener Stadthalle zum Beben. Das perfekte Geschenk zum Valentinstag!