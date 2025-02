"Valentinstags-Date": Mathea zeigt sich mit neuem Freund

Die Sängerin schwebt nach einer schweren Trennung mit bitteren Tränen wieder auf Wolke sieben - und teilt dies mit ihren Instagram-Fans.

Als Mathea (26) im November 2024 ihren Song "Treibsand" vorstellte, gab sie sehr private Einblicke in ihr Leben, denn das Lied entstand wegen einer schmerzlichen Trennung. "Besser man verliebt sich nicht in mich, sonst kriegt man als Abschiedsgeschenk ein Album mit allen Details", schrieb sie.

Emotionale Zeilen

"Ich war gerade auf einem Schreibcamp am Meer. Wir haben uns nach langer Beziehung über Facetime getrennt. Diese Trennung war sehr schmerzhaft und hat mein Leben einmal komplett auseinandergenommen. Auch wenn ich lieber zu Hause bei meiner Familie gewesen wäre, war es ganz gut, im Camp mit meinem engsten Team Musik machen zu können und alle Gedanken und Gefühle direkt festzuhalten", erzählte sie weiter.





Der Neue auf Instagram

Jetzt scheint die Sängerin wieder glücklich vergeben zu sein. Immer wieder postet sie auf Instagram Videos und Fotos mit einem großen unbekannten Mann, der stets Kappe oder Kapuze trägt. Sein Gesicht zeigt Mathea nicht, aber ihr Gesichtsausdruck spricht Bände. Pünktlich zum Valentinstag postete sie auch einen süßen Clip, in dem ihr der mysteriöse Freund einen Strauß Rosen mit einem Brief bringt. Darin steht die Frage: "Willst du meine Valentine sein?" Mathea will von ihren Fans wissen, was sie ankreuzen soll. Die Follower sind sich sicher: "Ja!"

Hochzeitspläne

Mathea hat auch schon ganz konkrete Pläne für ihre Hochzeit: "Sollte ich einmal heiraten, dann zu diesem Song", sagt sie. Gemeint ist ihr neuer Hit "1 Leben lang". Die Fans sind begeistert vom Song, bezweifeln jedoch, dass es in dieser Generation noch so etwas wie wahre Liebe gibt.