Sind die beiden etwa verliebt, verlobt und gar verheiratet?

Victoria Swarovski ist Entertainerin, Unternehmerin, Designerin - und mehr: Die vielseitige und erfolgreiche Österreicherin und Partnerin von Mark Mateschitz hat es jetzt auf das Cover des Wirtschaftsmagazins Forbes geschafft.

Oft unterschätzt

Im Interview gibt Victoria Einblick in ihren Alltag. Für sie ist die Arbeit als Moderatorin für Let‘s Dance das Fundament und sie betont: „Man unterschätzt oft, wie viel Vorbereitung dazu gehört.“ Darum hat sie für ihre Beauty-Firma Orimei Anfang 2025 zur Unterstützung einen zweiten Geschäftsführer eingestellt.

Geheimnis um Ringe

Sieht man sich das Video zum Shooting für Forbes genauer an, stechen die vielen Ringe an Vicis Händen ins Auge. Sie wird doch wohl nicht... verlobt oder gar schon verheiratet sein? Das ist wohl (noch) ihres und Marks Geheimnis. Doch Vici hat derzeit vielleicht auch zu viel zu tun, um bald eine Mega-Sause zu planen. Bei Red Bull hat sie nun eine neue Position inne.

Swarovski ist nun Kunstvermittlerin

Bislang kaum bekannt ist Vicis neues Herzstück: Seit kurzem ist sie Prokuristin der House of Arts GmbH, die Mark Mateschitz gehört und der Kunstvermittlung, wie Organisation von Vernissagen aufstrebender Künstler dient. Swarovski: „Red Bull fördert Nachwuchssportler stark; House of Arts soll etwas Ähnliches in der Kunst tun.“