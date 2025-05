Vergewaltigungs-Drama: Sarkissova schockt mit weiteren Details

Das Drama um die einstige Prima-Ballerina scheint keine Ende zu nehmen. Auf Instagram sorgt Sarkissova mit weitere Hilferufen erneut für Aufregung bei ihren Fans

Seit Tagen postet die Ex-"Dancing Stars"-Jurorin wilde Anschuldigungen gegen ihre Ex-Freund und einen weitere Mann, die sie geschlagen und vergewaltigt haben sollen. Auch ihre Kreditkarten wurden gesperrt, ihre Möbel "gestohlen" und sie wurde aus der Wohnung in Köln geschmissen. Seitdem postet Karina Sarkissova laufend Hilferufe auf Instagram an ihre Fans. Wie genau man ihr helfen könnte, lässt sie aber in allen Postings offen. Danach tauchte sie für einen Tag ab, bevor erneut ein Schwall an alten Fotos von der Ballerina mit Kommentaren zu ihrem Drama gepostet wurde.

Auch jetzt schockt Karina ihre Fans mit weiteren Details. "Ich brauche zwei Operationen, nachdem zwei Männer versucht haben mich auf den Boden zu werfen und mir eine Schere ins Gesicht werfen wollten. Ich kann meinen linken Arm nicht heben und habe rechts einen Leistenbruch", postet Sarkissova.

Ihr Glamour-Leben scheint vorbei zu sein, denn in anderen neuen Postings rechnet sie mit ihrem "Milliardärs-Freunden" gnadenlos ab. "Wo sind meine Milliardärs-Freunde? Versteckt ihr euch vor einer Frau mit Kind? Habt ihr besseres zu tun? Keine Privatjets überall hin mehr für mich? Kein Dinner mit Putin? Ich habe eure Möglichkeiten niemals missbraucht und war immer dankbar für eure Unterstützung und alles was ihr dafür getan habt, mein Leben magisch zu machen...Keine Sorge, ich bin fertig mit euch, meine VIP-Fans", macht sie ihrem Ärger Luft.

Laut ihren Angaben ist die Ballerina zur Zeit mittellos. "Ich bin mental zerstört und machtlos ohne die Dokumente, die mir gestohlen wurden. Ich habe alles verkauft, was ich besaß - Rolex, Diamanten, Verlobungsrings - der Rest wurde gestohlen. Es ist ein Albtraum!", schreibt sie weiter. "Ich bin bereit, als Putzfrau zu arbeiten oder alles andere was möglich ist, um mein Kind zu ernähren", erklärt Karina.

Wo sie sich zur Zeit aufhält, weiß anscheinend niemand. Auch die Polizei erwähnt sie in ihren Posting, was ein Anzeichen ist, dass Karina den Vorfall sehr wohl angezeigt hat. "Die Polizei ist leider sehr langsam und alle Hilfseinrichtungen sind voll mit Frauen und Kindern, die ebenfalls Hilfe brauchen", hält sie fest. Man kann für den einstigen Society-Star nur hoffen, dass sie schon bald jene Hilfe erhält, die sich wirklich braucht.