Das vermögende Pärchen hat sich nun endlich wieder zusammen sehen lassen.

Ein bisschen wurde bereits gemunkelt, ob diese Beziehung noch gut läuft, wurden die beiden doch sehr wenig in den vergangenen Wochen zusammen gesichtet. Nun stellt sich die Frage nicht mehr.

Stylisches Pärchen

Denn Victoria Swarovski und Mark Mateschitz haben sich nun wieder zusammen gezeigt. Bei einem Formel-1-Rennen in Imola schlenderten die beiden innig durch den VIP-Bereich. Er trug dabei eine lockere dunkelblaue Stoffhose, dazu ein weißes T-Shirt. Und Vici rückte in einem kessen beigen Playsuit an. Beide schützen sich mit stylischen Sonnenbrillen vor Sonne und neugierigen Blicken.

Private Liebe

Swarovski und Mateschitz halten ihre Liebe privat. Nur vereinzelt sieht man die beiden zusammen, gelegentlich teilt Vici auf ihrem Insta-Account Schnappschüsse aus gemeinsamen Urlauben, doch zusammen sind die zwei selten zu sehen.

Gerüchteküche

Im Frühjahr 2023 machten sie ihre Liebe öffentlich, nachdem die Gerüchteküche schon wochenlang gebrodelt hatte.