Victoria Swarovski: Erster Einblick in ihre neue Dirndl-Kollektion

Victoria bringt auch heuer wieder neue Trachten-Looks für die Wiesn-Zeit.

Moderatorin, Unternehmerin und Designerin - Victoria Swarovski ist ein Hansdampf in allen Gassen. Jetzt überraschte sie ihre Fans mit einem ersten Blick hinter die Kulissen ihrer neuen Dirndl-Kollektion für Krüger. Dabei zeigt sie sich beim Shooting in den edlen Stücken.

Im Mittelpunkt des Bildes steht Swarovski selbst – elegant wie immer – in einem klassischen, aber modernen Dirndl in warmem Braunton. Kombiniert mit einer hochgeschlossenen, transparenten Bluse strahlt der Look zeitlose Eleganz und feminine Stärke aus. Die feinen Details wie die seitlich gebundene Schleife und der leichte Faltenwurf des Rocks verleihen dem Outfit einen Hauch Romantik und Tradition zugleich.

Shooting-Profi

Die Aufnahme stammt offenbar von einem professionellen Shooting – umgeben von Stylisten und dem Produktionsteam, wirkt Swarovski konzentriert und engagiert. Die Szene vermittelt deutlich: Hier entsteht etwas mit Herz, Stil und hoher Handwerkskunst.

Vorfreude auf Wiesn-Zeit

Mit der Kollektion, die in Zusammenarbeit mit Krüger Dirndl entsteht, setzt Victoria Swarovski erneut auf Qualität, Authentizität und modernes Trachtenbewusstsein. Die Designerin und Modeikone bringt frischen Wind in die Trachtenmode – und bleibt dabei ihren Wurzeln und ihrer Vorliebe für glamouröse Akzente treu. Ein genaues Erscheinungsdatum der Kollektion wurde noch nicht genannt, doch das erste Bild macht Lust auf mehr – und lässt die Vorfreude auf die neue Dirndl-Linie und die Trachtensaison steigen.