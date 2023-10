× Wespen-Plage: Lugner flüchtet aus seiner Villa

Problem: Baumeister Richard Lugner hat ein Wespen-Nest in seinem Schlafzimmer

Am Samstag feierte Baumeister Richard Lugner (91) nach einer hartnäckigen Verkühlung und Lungenentzündung Society-Comeback bei seiner Geburtstagsparty im Belvedere. Einen Tag später quälte ihn ein anderes Problem: "In meinem Schlafzimmer haben sich Wespen eingenistet. Ich habe ca. 500 Stück erschlagen", erzählt er im oe24-Talk.

Die Wespen-Plage sei so schlimm, dass er am Montag die Kammerjäger kommen lassen wollte. "Die müssen ausräuchern", sagt er. Der Baumeister werde erst einmal ins Büro flüchten und dann schauen, wo er die Nacht verbringt. "Ich habe ja noch ein Gästezimmer und das alte Kinderzimmer." Wenn es nicht möglich sei, in der Villa zu bleiben, müsse er wieder ins Hotel übersiedeln. Immer wieder hatte "Mörtel" in den letzten Monaten tierischen Besuch in seinem Schlafzimmer. Zu seinem Bedauern war jedoch kein "Tierchen" dabei, das er gerne in seinem Bettchen hätte.