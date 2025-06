Wiener Promi-Szene ließ Falco eine nacht lang aufleben

Bei der Falco Night kamen viele Wegbegleiter des verstorbene Superstars zusammen - es wurde gemeinsam musiziert und gelacht.

Eine Hommage an Falco, große Emotionen, Musiklegenden und Society-Glamour: Mittwochabend verwandelte sich das Wiener Kult-Lokal Falco’s am Schwarzenbergplatz in einen Treffpunkt für Fans, Freunde und Wegbegleiter des verstorbenen Popstars. Gastgeber Susanne & Heinz Pollischansky luden zur „Legendären Falco Night“ – und die Prominenz kam in Scharen.

Ein Highlight des Abends: die Falco-Jukebox

Ronald Seunig, enger Freund Falcos und Vorsitzender der Falco Privatstiftung, überreichte dem Ehepaar Pollischansky eine ganz besondere Rarität: Eine streng limitierte Falco Jukebox – nur 15 Stück gibt es weltweit. „Es freut uns ganz besonders, dass diese einzigartige Jukebox hier im Falco’s ihr neues Zuhause gefunden hat. So können wir den Falco-Fans in unserem Restaurant noch mehr Erlebnis bieten“, so Susanne & Heinz Pollischansky erfreut.

Michael Lamerander, Ewald Pfleger und Adi Weiss © Monika Fellner ×

Buchpräsentation und Livemusik von Opus-Legende

Für Gänsehaut-Momente sorgte OPUS-Mastermind Ewald „Sunny“ Pfleger, der gemeinsam mit Co-Autor Andy Zahradnik seine neue Biografie „Live is Life“ vorstellte. Pfleger las nicht nur persönliche Erinnerungen an Falco, sondern spielte auch einige seiner legendären Hits unplugged – darunter natürlich auch den Welthit „Live Is Life“.

Caroline Athanasiadis © Monika Fellner ×

Prominente Gäste und Society-Glamour

Durch den Abend führte Society-Insider Dominic Heinzl – bestens gelaunt und charmant wie gewohnt. Unter den Gästen: Schauspieler Gabriel Barylli, Promi-Ärztin Kristina Worseg, Schauspielerin Sylvia Leifheit, Kabarettistin Caro Athanasiadis, Boxweltmeisterin Nicole Wesner, Regisseur Hannes Rossacher, ORF-Moderator Hans Bürger, Unternehmerin Andrea Fendrich, Schlagerstars Natalie Holzner und Adriana, sowie Society-Lady Kathi Stumpf und viele mehr.

Ein stimmungsvoller Abend, der Falcos Vermächtnis mit Würde, Witz und Wiener Schmäh zelebrierte – ganz im Sinne des „Falken“ selbst.