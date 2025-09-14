Wienerin Lotte Diry ist Miss Earth Austria 2025

Glanzvoller Abend in Wien: Bei einer Gala in der Boutique von Designerin Elisa Malec wurden am Samstagabend die neuen Miss-Earth-Titelträgerinnen gekrönt. Lotte Diry (Wien) setzte sich durch und wird Österreich beim internationalen Wettbewerb in Manila vertreten

Nach Casting, Finalrunde und Modenschau wählte die Jury um Ex-Miss Enya Rock die neuen Elementesiegerinnen. Lotte Diry holte den Haupttitel, Aleksandra Vukic (Salzburg) wurde Miss Earth Air, Tajamowa Adilja (Oberösterreich) Miss Earth Fire und Selina Popaj (Kärnten) Miss Earth Water. „Es war ein unglaubliches Erlebnis“, sagte Diry, die Kleidertausch-Aktionen und Spendenaktionen als Umweltprojekt plant.

Die Miss Earth Austria Finalistinnen © Albert Stern

Nachhaltigkeit im Rampenlicht

Im Mittelpunkt des Abends standen nicht nur Mode und Schönheit, sondern auch soziales Engagement. Die Top-10-Finalistinnen präsentierten Abendroben von Elisa Malec. Eine Charity-Tombola zugunsten der Kinderkrebshilfe Österreich brachte zusätzliche Spenden ein.

Prominente Gäste

Selina Popaj, Tajamowa Adilja, Melanie Gassner, Lotte Diry und Aleksandra Vukic © Mihael Vuzem

Unter den rund 100 geladenen Gästen feierten u. a. Christian Niedermeyer, Oliver Feicht, Kathi Stumpf mit Partner Alexander "Bezi" Beza und zahlreiche weitere VIPs.

Vom Casting zur Krönung

Aus mehreren Hundert Bewerberinnen hatten sich 30 Teilnehmerinnen qualifiziert, von denen zehn ins Finale einzogen. Vier von ihnen tragen nun als Botschafterinnen für Umweltprojekte die Miss-Earth-Titel.

Siegerin Lotte Diry mit Melanie Gassner © Albert Stern

Bewerbungen für 2026

Seit 2011 steht Miss Earth Austria für die Verbindung von Glamour und Umweltbewusstsein. Bewerbungen für 2026 sind bereits möglich – teilnehmen können Frauen zwischen 18 und 26 Jahren mit österreichischer Staatsbürgerschaft und mindestens 165 cm Größe.