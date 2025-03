× Priscilla: „Ich würde gerne noch einmal zum Opernball!“

Freitag und Samstag bringt Priscilla Presley ihre Show „An Intimate Evening with“ ins Wiener Metropol. im oe24-Interview erklärt die Elvis Witwe ihre Show, die Erinnerungen an den King und ihre geheimen Wien-Pläne.

Willkommen zurück in Wien!

Priscilla Presley: Ich liebe die Stadt. Und die Menschen und deshalb bin ich auch so gerne wieder hier.

© Getty Images ×

Mit einem großen Unterschied: Ihr letzter Gastgeber, Richard Lugner, weilt nicht mehr unter uns.

Priscilla: Ich weiß. Es ist eine Tragödie. Und darüber möchte ich nicht sprechen, denn das ist mir einfach viel zu emotional.

Freitag und Samstag bringen Sie Ihre Show „An Intimate Evening with Priscilla Presley“ ins Wiener Metropol. Was darf man da erwarten?

Priscilla: Die absolute Ehrlichkeit. Geschichten aus meinem Leben und dann werde ich alle Fragen beantworten. Es ist eine Reise durch mein Leben mit allem drum und dran: Das Gute, sowie das Schlechte und auch der Schmerz. Ich möchte also nicht alles verraten, aber ich denke, das Publikum wird zufrieden sein.

© Metropol

Fällt es Ihnen schwer oder leicht, nach all den Jahren über Elvis zu sprechen und all die Erinnerungen wieder wachzurufen?

Priscilla: Nein! Ich habe viele gute Erinnerungen und eigentlich nur sehr wenige schlechte Erinnerungen. Ich glaube, der Kampf um‘s Überleben nach Elvis‘ Tod war für mich am schwierigsten. Und wie wir wissen, wenn wir jemanden verlieren, durchlebt man da einen ganzen Prozess, in dem man versucht, sich wieder zurechtzufinden. Ich fand das sehr hart. Ich habe mir gesagt: „beruhige dich und akzeptiere es“. Nur so konnte das Leben weitergehen. Natürlich liegt er mir immer noch sehr am Herzen. Ich vermisse ihn sehr. Und es gibt noch immer gute und schlechte Tage.

Zuletzt waren Sie in Bad Nauheim, also dort wo sie 1959 Elvis kennen und lieben lernten

Priscilla: Und sie haben mich nicht einmal in mein altes Haus reingelassen. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass das passiert ist. Ich weiß nicht, ob man denkt, ich würde etwas stehlen. Aber es war trotzdem ein schöner Spaziergang in die Vergangenheit.

Elvis ist seit fast 48 Jahre tot, Verwundert, dass er die Menschen noch immer so bewegt?

Priscilla: Es ist einfach unglaublich. Auch die vielen Kinder und die jungen Leute die jetzt nach Graceland kommen. Manche von ihnen tragen ja sogar sein berühmtes Outfit. Das ist so berührend. Anstatt das Haus einfach nur verfallen zu lassen, musste es genutzt werden. Die Leute mussten sein Leben und seine Lebensweise sehen.

© Getty Images ×

Die zeigen Sie jetzt auch bei ihren Wien-Auftritten. Sogar geheime Hochzeitsvideos.

Priscilla: Ja, ich habe viele Videos. Auch von der Hochzeit und unseren Reisen. Von der Liebe zu Hawaii. Das Schwimmen und das Tauchen dort. Er tauchte schlecht. Ich bin auch immer besser ins Wasser gesprungen als er. Ich habe ihn immer geärgert. Er hat dann einen Bauchklatscher gemacht. Ich möchte aber nicht alles verraten, weil ich sonst das Gefühl habe, ihn verloren zu haben.

© Dennis Jale ×

Dennis Jale organisiert ihren Wien-Trip.

Ihre Wien-Pläne?

Priscilla: Ich gehe raus. Ich gehe shoppen, denn hier kann man wirklich gut einkaufen. Ich habe ein paar tolle Geschäfte gefunden. Und die Leute waren schon das letzte Mal wirklich, wirklich nett. Und einladend.

Würden Sie gerne noch mal zum Opernball kommen?

Priscilla: Ja, ich würde gern noch mal zum Opernball kommen, denn das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe das Tanzen geliebt und es hat mir gefallen, dass alle zusammenkamen.

© zeidler ×

Priscilla Presley beim Talk mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz.

© Dennis Jale ×

Eine besondere Sehenswürdigkeit, die Sie jetzt in Wien noch sehen möchten?

Priscilla: Nein, denn ich habe alle tollen Sehenswürdigkeiten ja schon gesehen. Aber ich bin bereit, sie noch einmal zu besuchen. Auch die Oper, denn die ist ja wunderschön!



Interview: Thomas Zeidler-Künz.