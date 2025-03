Reise-Influencerin stirbt bei tragischem Unfall

Elise hinterlässt ihren Ehemann und ihre drei Töchter.

Die beliebte US-amerikanische Reise-Influencerin Elise Caffee ist nach einem tragischen Unfall in Mexiko verstorben. Anfang März reiste sie mit ihrem Ehemann Dan Caffee und ihren drei Töchtern zur Hochzeit eines engen Freundes. Auf dem Weg vom Flughafen kam es zu einem schweren Unfall: Ein mit heißem Teer beladener Lkw kippte auf das Fahrzeug der Familie. Der Fahrer des Wagens starb sofort, während Dan Caffee seine schwer verletzte Frau aus dem Wrack zog. Neun Tage später erlag Elise in einer Spezialklinik in Salt Lake City ihren schweren Verbrennungen.

Die Familie teilte die traurige Nachricht auf Instagram mit und bedankte sich dafür, dass sie sich noch von ihr verabschieden konnten. Trotz zwischenzeitlicher Hoffnung erwies sich die medizinische Hilfe als vergeblich. In ihrem emotionalen Abschied rufen die Angehörigen auch dazu auf, den beim Unfall verstorbenen Fahrer nicht zu vergessen und dessen Familie zu unterstützen. Elise hinterlässt ihren Ehemann und ihre drei Töchter.

Neben ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau war Elise eine inspirierende Figur in der Reise-Community. Auf ihrem Instagram-Account "3kidstravel" motivierte sie Familien dazu, mit Kindern zu reisen und Abenteuer zu erleben. Sie teilte praktische Tipps und persönliche Erfahrungen, um Eltern zu ermutigen, die Welt gemeinsam mit ihren Kindern zu entdecken. Ihre Leidenschaft fürs Reisen und ihre offene Art hinterlassen eine tiefe Lücke in der Community und bei ihren Liebsten.