Ö3-Star Sigi Fink kassiert Shitstorm für Video-Posting

Ö3-Wettermoderator Sigi Fink versah das Video eines unbekannten Mannes, der ein Kind über eine Straße zerrt und in den Schnee wirft mit einem lachenden Smiley. Auf seiner Facebook-Seite ist der Ärger groß.

Viele User ärgern sich über ein Posting des ORF-Wettermanns Sigi Fink. Er postete ein Video, das einen Mann zeigt, wie er rüpelhaft mit einem Kind umgeht. Diesen Beitrag versieht der Ö3-Moderator unter anderem mit einem lachenden Smiley. "Bitte schleifts eure Kinder heit ned so auf den Schigebieten herum. Nur wenns gor nimma wolln", schreibt Fink zu dem Beitrag und fügt Lach-Smileys dazu. Das passt einigen Usern gar nicht. "Wie kann man so ein Video mit einem lachenden Smiley posten und es anscheinend lustig finden wie das Kind hier in den Schnee geworfen wird?", heißt es etwa in einem Kommentar.

© Facebook/Sigi Fink ×

Ö3-Star kassiert Shitstorm für Video-Posting

Zahlreiche User finden Finks Reaktion zu dem Video gar nicht lustig. "Soll des lustig sein oder was?", fragt eine Userin. Und: "Beschämend wenn man als öffentliche Person so ein Video postet, und dann auch noch einen Lachsmiley", schreibt eine andere. "Unglaublich sowas zu posten - wie ein Müllsack wird ein Kind hier "entsorgt". Die Musik dazu ist auch alles andere als witzig!", heißt es in einem anderen Kommentar.