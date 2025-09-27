Alles zu oe24VIP
Prinz William
© Getty

"Earthshot-Preis"

27 Millionen Euro: Neuer Spendenrekord für Prinz William

27.09.25, 11:25
Teilen

Prinz William erzielt mit seinem "Earthshot-Preis" einen neuen finanziellen Rekord. Die Initiative konnte im vergangenen Geschäftsjahr mehr als Millionen Euro sammeln

Die Earthshot-Organisation von Prinz William, gegründet 2020, hat im letzten Geschäftsjahr 24 Millionen Pfund eingenommen. Laut Daily Mail stammen 26 Millionen Euro aus Spenden, darunter knapp 6 Millionen Euro von "The American Friends of the Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales".

Prinz William

Prinz William

© Getty

Prominente Unterstützung

Das beratende Gremium umfasst bekannte Persönlichkeiten wie Sir David Attenborough (99), Cate Blanchett (56) und Stella McCartney (54). Auch akademische und wirtschaftliche Partner wie Microsoft, der Bezos Earth Fund und Bloomberg Philanthropies engagieren sich für die Initiative.

Prinz William

Prinz William

© Getty

Seit der Ausgliederung aus der Royal Foundation im Jahr 2022 hat die Earthshot-Initiative insgesamt 75 Millionen Euro an Mitteln gesammelt.

Privates Umfeld

William und Kate

Prinz William, Prinz von Wales, und Catherine, Prinzessin von Wales, während ihres Besuchs in den neu gestalteten Gärten des Natural History Museum am 4. September 2025 in London, England. Die Gärten wurden 2024 eröffnet und dienen als lebendiges Labor, in dem Besucher und Wissenschaftler Wildtiere in einer städtischen Umgebung bestimmen und beobachten können.

© Getty Images

Privat setzt der Prinz von Wales auf Beständigkeit. Seit dem Umzug in das Fort Lodge im Windsor Great Park hat die Familie ein neues, festes Zuhause gefunden. Das Anwesen bietet nicht nur Platz für die Familie, sondern auch Raum für die Umsetzung humanitärer Projekte wie den Earthshot-Preis.

